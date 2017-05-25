Цигаркові тенета: волиняни починають курити в 12 років

За підсумками соціологічного опитування волинян щодо тютюнокуріння, в області курять 138 тисяч людей у віці 12 років і старшому.Про це інформує ГУ статистики у Волинській області.За тривалістю куріння опитані розподілились так: до п’яти років курить кожен п’ятнадцятий волинянин, 6-10 років – дев’ять з двадцяти шести, 11-15 років – кожен десятий, 16-20 років – чотири з двадцяти семи та понад 20 років – кожен третій волинянин.Вісім з двадцяти трьох курців викурюють 6-10 сигарет за добу, 30% – 16-20 сигарет, 19% – 11-15 сигарет, 17% – 1-5 сигарет.