Намагалися вкрасти Lexus, який може належати головному патрульному Волині

У ніч на 24 травня намагалися вкрасти автомобіль, який, ймовірно, належить начальнику управління патрульної поліції у Волинській областіПро цестало відомо з власних джерел.Відомо, що зловмисники намагалися вкрасти автівку Lexus GX 470, але не змогли це зробити, оскільки спрацював іммобілайзер (пристрій, який після встановлення на автомобіль блокує його хід при спробах викрадення). Автомобіль відтягли на декілька метрів, але кинули у дворі на вулиці Липинського.Декілька незалежних один від одного джерел переконують, що автомобілем Lexus їздить Олександр Вовченко. Переконують також, що головний патрульний області був на місці події.Натомість у прес-службі патрульної поліції запевняють, що такого інциденту не було, а сам Олександр Вовченко назвав цю інформацію фейком.Нагадаємо, 21 травня поліцейські затримали чоловіків,