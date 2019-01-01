ТОП-5 марок «євроблях», які реєструють на Волині
Сьогодні, 18:08
Повідомили, які «євробляхи» волиняни найчастіше реєстрували протягом останніх півроку.
Про це інформує Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області.
Перша «євроластівка» в Україні, ввезена з-за кордону, з екологічним стандартом нижче «Євро – 5», була зареєстрована на Волині. Зокрема, МERSEDES – BENZ B180 CDI, 2008 року випуску зі стандартом «Євро 4» був розмитнений за пільговими ставками акцизного податку та зареєстрований у сервісному центрі МВС Струмівки.
За найсвіжішими даними сервісних центрів МВС Волині з 25 листопада 2018 року і до 24 травня 2019-го зареєстровано вже 25 102 ТЗ, ввезених з-за кордону.
«Серед реєстрацій ввезених з-за кордону авто, починаючи з 25 листопада минулого року, рекордні позначки утримує марка Volkswagen – більше 5 тисяч. Крім цього, високі показники серед відвідувачів, які за цей період протестували попередній запис у сервісних центрах МВС Волині - більше 2 тисяч осіб. Така опція можлива завдяки нововведенню цього року - електронному кабінеті водія, де можна самостійно обрати зручний час і отримати талон електронної черги онлайн», — зауважує начальник Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області Олександр Малашко.
У п’ятірку ж марок авто, які найчастіше ввозять з-за кордону та реєструють на Волині, увійшли:
Volkswagen – 5 587 автівок
Opel – 2842
Renault – 2 299
Audi – 1 702
Mercedes-Benz – 1 407.
Розподіл за сервісними центрами виглядає так:
12 151 авто — зареєстровано в сервісному центрі МВС Луцька;
7 192 — у сервісному центрі МВС Ковеля;
4 115 — у сервісному центрі МВС Нововолинська;
1 644 — у сервісному центрі МВС Каменя-Каширського.
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Про це інформує Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області.
Перша «євроластівка» в Україні, ввезена з-за кордону, з екологічним стандартом нижче «Євро – 5», була зареєстрована на Волині. Зокрема, МERSEDES – BENZ B180 CDI, 2008 року випуску зі стандартом «Євро 4» був розмитнений за пільговими ставками акцизного податку та зареєстрований у сервісному центрі МВС Струмівки.
За найсвіжішими даними сервісних центрів МВС Волині з 25 листопада 2018 року і до 24 травня 2019-го зареєстровано вже 25 102 ТЗ, ввезених з-за кордону.
«Серед реєстрацій ввезених з-за кордону авто, починаючи з 25 листопада минулого року, рекордні позначки утримує марка Volkswagen – більше 5 тисяч. Крім цього, високі показники серед відвідувачів, які за цей період протестували попередній запис у сервісних центрах МВС Волині - більше 2 тисяч осіб. Така опція можлива завдяки нововведенню цього року - електронному кабінеті водія, де можна самостійно обрати зручний час і отримати талон електронної черги онлайн», — зауважує начальник Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області Олександр Малашко.
У п’ятірку ж марок авто, які найчастіше ввозять з-за кордону та реєструють на Волині, увійшли:
Volkswagen – 5 587 автівок
Opel – 2842
Renault – 2 299
Audi – 1 702
Mercedes-Benz – 1 407.
Розподіл за сервісними центрами виглядає так:
12 151 авто — зареєстровано в сервісному центрі МВС Луцька;
7 192 — у сервісному центрі МВС Ковеля;
4 115 — у сервісному центрі МВС Нововолинська;
1 644 — у сервісному центрі МВС Каменя-Каширського.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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