«Я би й сьогодні вже пішов у відставку, якби дійсно така можливість була», – голова Луцької РДА

Тарас Яковлев розповів про адміністративно-територіальну реформу та своє перебування на посаді після того, як в Україні змінився Президент.



Про це він розказав 23 травня в прямому ефірі ток-шоу Протилежний Погляд LIVE на «12 телеканалі», пише "



«Я сподіваюся і вірю, що попри те, що у нас змінився лідер, Президент, ця реформа буде доведена до кінця... Точка неповернення вже пройдена. На сьогодні необхідно просто реформувати адміністрації – районні і облдержадміністрацію», – зауважив Тарас Яковлев.



Також додав, що нині є концепція, яка розглядається експертами, її вже показують депутатам у Верховній Раді, відповідно до якої на території України буде 101 префектура. На Волині таких префектур має бути попередньо чотири.



Зі слів голови Луцької РДА, луцька префектура має виконувати функції ОДА.



«Основні функції цих префектур – це здійснення контролю за дотриманням чинного конституційного законодавства органами місцевого самоврядування. Я хотів би, щоб це наступило найшвидше. Навіть я, голова адміністрації, хочу це все віддати. Хай би вже керували органи місцевого самоврядування. Але це буде мінімум через півтора року, не раніше», – зауважив Яковлев.



І додав, що за його прогнозами склад голів адміністрацій (обласної і районної) зміниться мінімум на 95 %.



«Я би й сьогодні вже пішов у відставку, якби дійсно така можливість була. Якби не позачергові вибори, то шансів у мене звільнитися було би набагато більше, щоб зайшла вертикаль нинішнього Президента. А так, певно, доведеться мені ще працювати до того, коли буде сформований новий уряд», – відповів Тарас Яковлев.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Луцької районної державної адміністраціїрозповів про адміністративно-територіальну реформу та своє перебування на посаді після того, як в Україні змінився Президент.Про це він розказав 23 травня в прямому ефірі ток-шоу Протилежний Погляд LIVE на «12 телеканалі», пише " Конкурент ".«Я сподіваюся і вірю, що попри те, що у нас змінився лідер, Президент, ця реформа буде доведена до кінця... Точка неповернення вже пройдена. На сьогодні необхідно просто реформувати адміністрації – районні і облдержадміністрацію», – зауважив Тарас Яковлев.Також додав, що нині є концепція, яка розглядається експертами, її вже показують депутатам у Верховній Раді, відповідно до якої на території України буде 101 префектура. На Волині таких префектур має бути попередньо чотири.Зі слів голови Луцької РДА, луцька префектура має виконувати функції ОДА.«Основні функції цих префектур – це здійснення контролю за дотриманням чинного конституційного законодавства органами місцевого самоврядування. Я хотів би, щоб це наступило найшвидше. Навіть я, голова адміністрації, хочу це все віддати. Хай би вже керували органи місцевого самоврядування. Але це буде мінімум через півтора року, не раніше», – зауважив Яковлев.І додав, що за його прогнозами склад голів адміністрацій (обласної і районної) зміниться мінімум на 95 %.«Я би й сьогодні вже пішов у відставку, якби дійсно така можливість була. Якби не позачергові вибори, то шансів у мене звільнитися було би набагато більше, щоб зайшла вертикаль нинішнього Президента. А так, певно, доведеться мені ще працювати до того, коли буде сформований новий уряд», – відповів Тарас Яковлев.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію