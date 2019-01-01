У «Супер літньому таборі» від РЦ «Промінь» – віртуальні розваги*





В графіки табірної зміни включили віртуальні ігри зони «Play Hall», що знаходиться на першому поверсі РЦ «Промінь».



Для кожного учасника заплановані безкоштовні розваги на будь-яких ігрових апаратах на вибір двічі на тиждень.



Перша зміна стартує вже з 3 червня. Запис на першу зміну закривається 1 червня.



Додаткова інформація та запис на табір в адміністраторів комплексу, або за телефоном +380 (66) 755 07 57.

Адреса: Адреса: 1-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.



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