У «Супер літньому таборі» від РЦ «Промінь» – віртуальні розваги*
Сьогодні, 20:44
Організатори розважальної програми «Супер літній табір: подорож світами» дитячого розважального комплексу «Смугастий носоріг» мають чудові новини.
В графіки табірної зміни включили віртуальні ігри зони «Play Hall», що знаходиться на першому поверсі РЦ «Промінь».
Для кожного учасника заплановані безкоштовні розваги на будь-яких ігрових апаратах на вибір двічі на тиждень.
Перша зміна стартує вже з 3 червня. Запис на першу зміну закривається 1 червня.
Додаткова інформація та запис на табір в адміністраторів комплексу, або за телефоном +380 (66) 755 07 57.
Адреса: Адреса: 1-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
В графіки табірної зміни включили віртуальні ігри зони «Play Hall», що знаходиться на першому поверсі РЦ «Промінь».
Для кожного учасника заплановані безкоштовні розваги на будь-яких ігрових апаратах на вибір двічі на тиждень.
Перша зміна стартує вже з 3 червня. Запис на першу зміну закривається 1 червня.
Додаткова інформація та запис на табір в адміністраторів комплексу, або за телефоном +380 (66) 755 07 57.
Адреса: Адреса: 1-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У «Супер літньому таборі» від РЦ «Промінь» – віртуальні розваги*
Сьогодні, 20:44
Лучан запрошують на концерт молодої композиторки
Сьогодні, 20:16
Погода в Україні на вихідні: тепло, але з грозовими дощами
Сьогодні, 20:00
Я нічого Філарету не обіцяв, – Епіфаній
Сьогодні, 19:42