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Погода в Україні на вихідні: тепло, але з грозовими дощами

Погода в Україні на вихідні: тепло, але з грозовими дощами
На вихідних в Україні збережеться тепла погода, у багатьох регіонах пройдуть дощі з грозами.

Про це повідомляє УНІАН.

У Києві у суботу пройде дощ з грозою, температура повітря вночі +14°, вдень +23°. У неділю мінлива хмарність, +14°...+23°.

У Львові в суботу злива, вночі +10 градусів, удень +20°. У неділю без опадів, +12°...+21°.

У Луцьку в суботу вночі +11°, вдень +22°, пройде дощ з грозою. У неділю вночі +12°, вдень +21°, без опадів.

У Вінниці в суботу пройде дощ з грозою, температура повітря +12°...+21°. У неділю до +22°, хмарно з проясненнями.

Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі +14°, вдень +24°. У неділю +14°...+28°.

У Харкові в суботу гроза, температура вночі +15°, вдень +23°. У неділю +14°...+23°, пройде дощ.

У Дніпрі в суботу дощ, температура вночі +14°, вдень +22°. У неділю дощ з грозою, температура повітря +15°...+23°.

У Сімферополі завтра пройде дощ, +13°...+18°. У неділю +12°...+21°, гроза.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють дощі з грозами, температура вночі +14°, вдень +23°. У неділю дощ, температура до +21°.

У Краматорську у суботу пройде дощ, температура вночі +14°, вдень +24°. У неділю температура до +24°, також очікуються опади.

У Сєвєродонецьку завтра пройде дощ, температура вночі +15°, вдень +26°. У неділю +14°...+23°, гроза.

Погода на курортах України:

У Буковелі в суботу пройде дощ з грозою, температура до +16°. У неділю також очікуються опади, вночі +5°, вдень +17°.

У Моршині на Львівщині в суботу злива, вночі +10 градусів, удень +21°. У неділю дощ, вночі - +12°, вдень до +23°.

У Трускавці у суботу пройде дощ, температура до +20°. У неділю температура до +23°, без опадів.

У Сваляві завтра злива, +19°, у неділю також очікуються опади, температура повітря +10° ...+21°.

У Затоці В суботу дощ з грозою, вночі +16°, вдень +23°. У неділю без опадів, температура до +27°.

У Бердянську завтра гроза, температура до +22°, в неділю також очікуються опади, температура повітря +15° ...+22°.

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Теги: погода, Україна, прогноз
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