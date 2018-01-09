Погода в Україні на вихідні: тепло, але з грозовими дощами
Сьогодні, 20:00
На вихідних в Україні збережеться тепла погода, у багатьох регіонах пройдуть дощі з грозами.
Про це повідомляє УНІАН.
У Києві у суботу пройде дощ з грозою, температура повітря вночі +14°, вдень +23°. У неділю мінлива хмарність, +14°...+23°.
У Львові в суботу злива, вночі +10 градусів, удень +20°. У неділю без опадів, +12°...+21°.
У Луцьку в суботу вночі +11°, вдень +22°, пройде дощ з грозою. У неділю вночі +12°, вдень +21°, без опадів.
У Вінниці в суботу пройде дощ з грозою, температура повітря +12°...+21°. У неділю до +22°, хмарно з проясненнями.
Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі +14°, вдень +24°. У неділю +14°...+28°.
У Харкові в суботу гроза, температура вночі +15°, вдень +23°. У неділю +14°...+23°, пройде дощ.
У Дніпрі в суботу дощ, температура вночі +14°, вдень +22°. У неділю дощ з грозою, температура повітря +15°...+23°.
У Сімферополі завтра пройде дощ, +13°...+18°. У неділю +12°...+21°, гроза.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють дощі з грозами, температура вночі +14°, вдень +23°. У неділю дощ, температура до +21°.
У Краматорську у суботу пройде дощ, температура вночі +14°, вдень +24°. У неділю температура до +24°, також очікуються опади.
У Сєвєродонецьку завтра пройде дощ, температура вночі +15°, вдень +26°. У неділю +14°...+23°, гроза.
Погода на курортах України:
У Буковелі в суботу пройде дощ з грозою, температура до +16°. У неділю також очікуються опади, вночі +5°, вдень +17°.
У Моршині на Львівщині в суботу злива, вночі +10 градусів, удень +21°. У неділю дощ, вночі - +12°, вдень до +23°.
У Трускавці у суботу пройде дощ, температура до +20°. У неділю температура до +23°, без опадів.
У Сваляві завтра злива, +19°, у неділю також очікуються опади, температура повітря +10° ...+21°.
У Затоці В суботу дощ з грозою, вночі +16°, вдень +23°. У неділю без опадів, температура до +27°.
У Бердянську завтра гроза, температура до +22°, в неділю також очікуються опади, температура повітря +15° ...+22°.
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Про це повідомляє УНІАН.
У Києві у суботу пройде дощ з грозою, температура повітря вночі +14°, вдень +23°. У неділю мінлива хмарність, +14°...+23°.
У Львові в суботу злива, вночі +10 градусів, удень +20°. У неділю без опадів, +12°...+21°.
У Луцьку в суботу вночі +11°, вдень +22°, пройде дощ з грозою. У неділю вночі +12°, вдень +21°, без опадів.
У Вінниці в суботу пройде дощ з грозою, температура повітря +12°...+21°. У неділю до +22°, хмарно з проясненнями.
Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі +14°, вдень +24°. У неділю +14°...+28°.
У Харкові в суботу гроза, температура вночі +15°, вдень +23°. У неділю +14°...+23°, пройде дощ.
У Дніпрі в суботу дощ, температура вночі +14°, вдень +22°. У неділю дощ з грозою, температура повітря +15°...+23°.
У Сімферополі завтра пройде дощ, +13°...+18°. У неділю +12°...+21°, гроза.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють дощі з грозами, температура вночі +14°, вдень +23°. У неділю дощ, температура до +21°.
У Краматорську у суботу пройде дощ, температура вночі +14°, вдень +24°. У неділю температура до +24°, також очікуються опади.
У Сєвєродонецьку завтра пройде дощ, температура вночі +15°, вдень +26°. У неділю +14°...+23°, гроза.
Погода на курортах України:
У Буковелі в суботу пройде дощ з грозою, температура до +16°. У неділю також очікуються опади, вночі +5°, вдень +17°.
У Моршині на Львівщині в суботу злива, вночі +10 градусів, удень +21°. У неділю дощ, вночі - +12°, вдень до +23°.
У Трускавці у суботу пройде дощ, температура до +20°. У неділю температура до +23°, без опадів.
У Сваляві завтра злива, +19°, у неділю також очікуються опади, температура повітря +10° ...+21°.
У Затоці В суботу дощ з грозою, вночі +16°, вдень +23°. У неділю без опадів, температура до +27°.
У Бердянську завтра гроза, температура до +22°, в неділю також очікуються опади, температура повітря +15° ...+22°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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