Погода в Україні на вихідні: тепло, але з грозовими дощами





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У Києві у суботу пройде дощ з грозою, температура повітря вночі +14°, вдень +23°. У неділю мінлива хмарність, +14°...+23°.



У Львові в суботу злива, вночі +10 градусів, удень +20°. У неділю без опадів, +12°...+21°.



У Луцьку в суботу вночі +11°, вдень +22°, пройде дощ з грозою. У неділю вночі +12°, вдень +21°, без опадів.



У Вінниці в суботу пройде дощ з грозою, температура повітря +12°...+21°. У неділю до +22°, хмарно з проясненнями.



Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі +14°, вдень +24°. У неділю +14°...+28°.



У Харкові в суботу гроза, температура вночі +15°, вдень +23°. У неділю +14°...+23°, пройде дощ.



У Дніпрі в суботу дощ, температура вночі +14°, вдень +22°. У неділю дощ з грозою, температура повітря +15°...+23°.



У Сімферополі завтра пройде дощ, +13°...+18°. У неділю +12°...+21°, гроза.



Жителям Маріуполя на суботу обіцяють дощі з грозами, температура вночі +14°, вдень +23°. У неділю дощ, температура до +21°.



У Краматорську у суботу пройде дощ, температура вночі +14°, вдень +24°. У неділю температура до +24°, також очікуються опади.



У Сєвєродонецьку завтра пройде дощ, температура вночі +15°, вдень +26°. У неділю +14°...+23°, гроза.



Погода на курортах України:



У Буковелі в суботу пройде дощ з грозою, температура до +16°. У неділю також очікуються опади, вночі +5°, вдень +17°.



У Моршині на Львівщині в суботу злива, вночі +10 градусів, удень +21°. У неділю дощ, вночі - +12°, вдень до +23°.



У Трускавці у суботу пройде дощ, температура до +20°. У неділю температура до +23°, без опадів.



У Сваляві завтра злива, +19°, у неділю також очікуються опади, температура повітря +10° ...+21°.



У Затоці В суботу дощ з грозою, вночі +16°, вдень +23°. У неділю без опадів, температура до +27°.



У Бердянську завтра гроза, температура до +22°, в неділю також очікуються опади, температура повітря +15° ...+22°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вихідних в Україні збережеться тепла погода, у багатьох регіонах пройдуть дощі з грозами.Про це повідомляє УНІАН У Києві у суботу пройде дощ з грозою, температура повітря вночі +14°, вдень +23°. У неділю мінлива хмарність, +14°...+23°.У Львові в суботу злива, вночі +10 градусів, удень +20°. У неділю без опадів, +12°...+21°.У Луцьку в суботу вночі +11°, вдень +22°, пройде дощ з грозою. У неділю вночі +12°, вдень +21°, без опадів.У Вінниці в суботу пройде дощ з грозою, температура повітря +12°...+21°. У неділю до +22°, хмарно з проясненнями.Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі +14°, вдень +24°. У неділю +14°...+28°.У Харкові в суботу гроза, температура вночі +15°, вдень +23°. У неділю +14°...+23°, пройде дощ.У Дніпрі в суботу дощ, температура вночі +14°, вдень +22°. У неділю дощ з грозою, температура повітря +15°...+23°.У Сімферополі завтра пройде дощ, +13°...+18°. У неділю +12°...+21°, гроза.Жителям Маріуполя на суботу обіцяють дощі з грозами, температура вночі +14°, вдень +23°. У неділю дощ, температура до +21°.У Краматорську у суботу пройде дощ, температура вночі +14°, вдень +24°. У неділю температура до +24°, також очікуються опади.У Сєвєродонецьку завтра пройде дощ, температура вночі +15°, вдень +26°. У неділю +14°...+23°, гроза.Погода на курортах України:У Буковелі в суботу пройде дощ з грозою, температура до +16°. У неділю також очікуються опади, вночі +5°, вдень +17°.У Моршині на Львівщині в суботу злива, вночі +10 градусів, удень +21°. У неділю дощ, вночі - +12°, вдень до +23°.У Трускавці у суботу пройде дощ, температура до +20°. У неділю температура до +23°, без опадів.У Сваляві завтра злива, +19°, у неділю також очікуються опади, температура повітря +10° ...+21°.У Затоці В суботу дощ з грозою, вночі +16°, вдень +23°. У неділю без опадів, температура до +27°.У Бердянську завтра гроза, температура до +22°, в неділю також очікуються опади, температура повітря +15° ...+22°.

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