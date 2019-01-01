У Луцьку «сонячні» дітки разом з юними театралами презентували виставу. ВІДЕО
Сьогодні, 21:12
У Луцьку юні театрали разом з “сонячними” дітками влаштували інклюзивний перформанс. Студія “Сонячні люди” та театральна студія “Догори Дригом” об’єдналися заради спільної мети.
Вони організували дітей з синдромом Дауна, які разом з однолітками створили театральну виставу, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Сценарій цієї п’єси написала жінка, дитина якої теж народилася із синдром Дауна.
Викладачі впевнені, що спілкування з соячними дітьми йде на користь їхнім вихованцям, вчить бути толерантними та чуйними.
Ця вистава стала поштовхом до ще однієї інціативи. Волонтери обох студій вирішили зареєструвати нову громадську організацію “Інклюзивні студії”.
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Вони організували дітей з синдромом Дауна, які разом з однолітками створили театральну виставу, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Сценарій цієї п’єси написала жінка, дитина якої теж народилася із синдром Дауна.
Викладачі впевнені, що спілкування з соячними дітьми йде на користь їхнім вихованцям, вчить бути толерантними та чуйними.
Ця вистава стала поштовхом до ще однієї інціативи. Волонтери обох студій вирішили зареєструвати нову громадську організацію “Інклюзивні студії”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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