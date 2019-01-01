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У Луцьку «сонячні» дітки разом з юними театралами презентували виставу. ВІДЕО

У Луцьку «сонячні» дітки разом з юними театралами презентували виставу. ВІДЕО
У Луцьку юні театрали разом з “сонячними” дітками влаштували інклюзивний перформанс. Студія “Сонячні люди” та театральна студія “Догори Дригом” об’єдналися заради спільної мети.

Вони організували дітей з синдромом Дауна, які разом з однолітками створили театральну виставу, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Сценарій цієї п’єси написала жінка, дитина якої теж народилася із синдром Дауна.

Викладачі впевнені, що спілкування з соячними дітьми йде на користь їхнім вихованцям, вчить бути толерантними та чуйними.

Ця вистава стала поштовхом до ще однієї інціативи. Волонтери обох студій вирішили зареєструвати нову громадську організацію “Інклюзивні студії”.


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Теги: сонячні діти, вистава, Догори Дриґом
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