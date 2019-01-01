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Указ про розпуск парламенту оскаржили до Верховного суду

Указ про розпуск парламенту оскаржили до Верховного суду
До Верховного Суду надійшла позовна заява про визнання протиправним та нечинним Указу Президента України від 21 травня 2019 року № 303/2019 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів».

Заява подана фізичною особою 23-го травня 2019 року, – повідомляє прес-служба суду.

Справу зареєстровано за номером 9901/275/19.

Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України суддя протягом п’яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про наступні процесуальні дії.

Верховний Суд інформуватиме про подальші процесуальні дії у зазначеній справі.

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Теги: розпуск парламенту, указ, Верховний суд, оскарження
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