Указ про розпуск парламенту оскаржили до Верховного суду





Заява подана фізичною особою 23-го травня 2019 року, – повідомляє



Справу зареєстровано за номером 9901/275/19.



Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України суддя протягом п’яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про наступні процесуальні дії.



Верховний Суд інформуватиме про подальші процесуальні дії у зазначеній справі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Верховного Суду надійшла позовна заява про визнання протиправним та нечинним Указу Президента України від 21 травня 2019 року № 303/2019 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів».Заява подана фізичною особою 23-го травня 2019 року, – повідомляє прес-служба суду.Справу зареєстровано за номером 9901/275/19.Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України суддя протягом п’яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про наступні процесуальні дії.Верховний Суд інформуватиме про подальші процесуальні дії у зазначеній справі.

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