Указ про розпуск парламенту оскаржили до Верховного суду

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До Верховного Суду надійшла позовна заява про визнання протиправним та нечинним Указу Президента України від 21 травня 2019 року № 303/2019 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів».
Заява подана фізичною особою 23-го травня 2019 року, – повідомляє прес-служба суду.
Справу зареєстровано за номером 9901/275/19.
Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України суддя протягом п’яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про наступні процесуальні дії.
Верховний Суд інформуватиме про подальші процесуальні дії у зазначеній справі.
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Заява подана фізичною особою 23-го травня 2019 року, – повідомляє прес-служба суду.
Справу зареєстровано за номером 9901/275/19.
Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України суддя протягом п’яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про наступні процесуальні дії.
Верховний Суд інформуватиме про подальші процесуальні дії у зазначеній справі.
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