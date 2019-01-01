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До деяких сіл на Волині неможливо дістатись через ремонт залізничних переїздів

До деяких сіл на Волині неможливо дістатись через ремонт залізничних переїздів
В Устилузькій та Зимнівській ОТГ проводять ремонт залізничних переїздів. Роботи стартували ще на початку тижня і був обмеженим рух на цих ділянках.

Про це повідомляє БУГ.

В Устилузькій громаді залізничники перекрили основну дорогу, яка веде до села П’ятидні. Щоб дістатися до цього населеного пункту необхідно їхати ґрунтовою дорогою через сусіднє село Хрипаличі.

Аналогічна ситуація склалася в Зимнівській ОТГ, де “відрізаним” від центральної садиби громади стали кілька сіл, адже проводять ремонт залізничного переїзду поблизу села Селець.

Журналісти БУГу у телефонному режимі зв’язалися з головою Устилузької ОТГ Віктором Поліщуком, який відповів, що не може відповісти на запитання, адже перебуває кілька днів у відрядженні. З головою Зимнівської ОТГ В’ячеславом Католиком також не вдалося зв’язатися, як повідомили його заступники – теж у відрядженні.

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Теги: переїзд, ремонт, П'ятидні
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