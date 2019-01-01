До деяких сіл на Волині неможливо дістатись через ремонт залізничних переїздів





Про це повідомляє



В Устилузькій громаді залізничники перекрили основну дорогу, яка веде до села П’ятидні. Щоб дістатися до цього населеного пункту необхідно їхати ґрунтовою дорогою через сусіднє село Хрипаличі.



Аналогічна ситуація склалася в Зимнівській ОТГ, де “відрізаним” від центральної садиби громади стали кілька сіл, адже проводять ремонт залізничного переїзду поблизу села Селець.



Журналісти БУГу у телефонному режимі зв’язалися з головою Устилузької ОТГ Віктором Поліщуком, який відповів, що не може відповісти на запитання, адже перебуває кілька днів у відрядженні. З головою Зимнівської ОТГ В’ячеславом Католиком також не вдалося зв’язатися, як повідомили його заступники – теж у відрядженні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Устилузькій та Зимнівській ОТГ проводять ремонт залізничних переїздів. Роботи стартували ще на початку тижня і був обмеженим рух на цих ділянках.Про це повідомляє БУГ В Устилузькій громаді залізничники перекрили основну дорогу, яка веде до села П’ятидні. Щоб дістатися до цього населеного пункту необхідно їхати ґрунтовою дорогою через сусіднє село Хрипаличі.Аналогічна ситуація склалася в Зимнівській ОТГ, де “відрізаним” від центральної садиби громади стали кілька сіл, адже проводять ремонт залізничного переїзду поблизу села Селець.Журналісти БУГу у телефонному режимі зв’язалися з головою Устилузької ОТГ, який відповів, що не може відповісти на запитання, адже перебуває кілька днів у відрядженні. З головою Зимнівської ОТГтакож не вдалося зв’язатися, як повідомили його заступники – теж у відрядженні.

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