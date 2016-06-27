вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі затримали набитий бурштином автомобіль, який пропустили через «Ягодин». ФОТО

У Польщі затримали набитий бурштином автомобіль, який пропустили через «Ягодин». ФОТО
Працівники Департаменту митної дорожної служби в польському Дорогуську виявили 35-кілограмову партію бурштину, яку чоловік перевіз через пункт пропуску «Ягодин». Необроблене каміння чоловік приховав в паливному баку.

Про це повідомляє офіс митно-фінансової служби в Любліні, – передають Волинські новини.

Огляд автомобіля Mercedes, що в’їхав до Польщі з України, виявив 35,5 кг необробленого бурштинового каміння. Контрабанду приховали в модифікованому паливному баку.

За кермом авто був 58-річний українець, який зізнався, що купив бурштин в Одесі і хотів продати його на одному з ринків у Польщі.

Проти чоловіка порушили фіскальну кримінальну справу, бурштин і автомобіль вилучили.

У Польщі затримали набитий бурштином автомобіль, який пропустили через «Ягодин». ФОТО
У Польщі затримали набитий бурштином автомобіль, який пропустили через «Ягодин». ФОТО
У Польщі затримали набитий бурштином автомобіль, який пропустили через «Ягодин». ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бурштин, митниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Гасили 4 пожежні автомобілі: внаслідок удару блискавки на Волині загорівся будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 22:04
У Польщі затримали набитий бурштином автомобіль, який пропустили через «Ягодин». ФОТО
Сьогодні, 21:54
Указ про розпуск парламенту оскаржили до Верховного суду
Сьогодні, 21:38
У Луцьку «сонячні» дітки разом з юними театралами презентували виставу. ВІДЕО
Сьогодні, 21:12
У «Супер літньому таборі» від РЦ «Промінь» – віртуальні розваги*
Сьогодні, 20:44
Схожі новини
Чоловік хотів вивезти через «Ягодин» більше дев'яти кілограмів бурштину Чоловік хотів вивезти через «Ягодин» більше дев'яти кілограмів бурштину
25 січень, 09:34
На Ягодині затримали Фольксваген з майже 7 кг бурштину. ВІДЕО. ФОТО На Ягодині затримали Фольксваген з майже 7 кг бурштину. ВІДЕО. ФОТО
27 червень, 2016, 18:28
Волинянин намагався перевезти через кордон майже 4 кілограми бурштину. ФОТО Волинянин намагався перевезти через кордон майже 4 кілограми бурштину. ФОТО
14 квітень, 2016, 22:11
Прикордонники пояснили, чому проґавили фуру з бурштином Прикордонники пояснили, чому проґавили фуру з бурштином
17 березень, 2016, 16:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Гасили 4 пожежні автомобілі: внаслідок удару блискавки на Волині загорівся будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 22:04
 0
У Польщі затримали набитий бурштином автомобіль, який пропустили через «Ягодин». ФОТО
Сьогодні, 21:54
 0
Указ про розпуск парламенту оскаржили до Верховного суду
Сьогодні, 21:38
 0
У Луцьку «сонячні» дітки разом з юними театралами презентували виставу. ВІДЕО
Сьогодні, 21:12
 0
У «Супер літньому таборі» від РЦ «Промінь» – віртуальні розваги*
Сьогодні, 20:44
 0
Медіа
відео
1/8
﻿