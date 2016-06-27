У Польщі затримали набитий бурштином автомобіль, який пропустили через «Ягодин». ФОТО
Сьогодні, 21:54
Працівники Департаменту митної дорожної служби в польському Дорогуську виявили 35-кілограмову партію бурштину, яку чоловік перевіз через пункт пропуску «Ягодин». Необроблене каміння чоловік приховав в паливному баку.
Про це повідомляє офіс митно-фінансової служби в Любліні, – передають Волинські новини.
Огляд автомобіля Mercedes, що в’їхав до Польщі з України, виявив 35,5 кг необробленого бурштинового каміння. Контрабанду приховали в модифікованому паливному баку.
За кермом авто був 58-річний українець, який зізнався, що купив бурштин в Одесі і хотів продати його на одному з ринків у Польщі.
Проти чоловіка порушили фіскальну кримінальну справу, бурштин і автомобіль вилучили.
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Про це повідомляє офіс митно-фінансової служби в Любліні, – передають Волинські новини.
Огляд автомобіля Mercedes, що в’їхав до Польщі з України, виявив 35,5 кг необробленого бурштинового каміння. Контрабанду приховали в модифікованому паливному баку.
За кермом авто був 58-річний українець, який зізнався, що купив бурштин в Одесі і хотів продати його на одному з ринків у Польщі.
Проти чоловіка порушили фіскальну кримінальну справу, бурштин і автомобіль вилучили.
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