У Польщі затримали набитий бурштином автомобіль, який пропустили через «Ягодин». ФОТО





Про це



Огляд автомобіля Mercedes, що в’їхав до Польщі з України, виявив 35,5 кг необробленого бурштинового каміння. Контрабанду приховали в модифікованому паливному баку.



За кермом авто був 58-річний українець, який зізнався, що купив бурштин в Одесі і хотів продати його на одному з ринків у Польщі.



Проти чоловіка порушили фіскальну кримінальну справу, бурштин і автомобіль вилучили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Департаменту митної дорожної служби в польському Дорогуську виявили 35-кілограмову партію бурштину, яку чоловік перевіз через пункт пропуску «Ягодин». Необроблене каміння чоловік приховав в паливному баку.Про це повідомляє офіс митно-фінансової служби в Любліні, – передають Волинські новини Огляд автомобіля Mercedes, що в’їхав до Польщі з України, виявив 35,5 кг необробленого бурштинового каміння. Контрабанду приховали в модифікованому паливному баку.За кермом авто був 58-річний українець, який зізнався, що купив бурштин в Одесі і хотів продати його на одному з ринків у Польщі.Проти чоловіка порушили фіскальну кримінальну справу, бурштин і автомобіль вилучили.

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