Волинські вогнеборці гасили «пожежу» в дитячому санаторії. ФОТО





За сценарієм внаслідок короткого замикання електромережі відбулось загоряння приміщення залу на першому поверсі спального корпусу розміром 17х20 метрів, площею 340 квадратних метрів, – пише



На місце виклику відразу прибули вогнеборці та оперативно загасили загоряння.



Після закінчення практичної частини фахівці ДСНС продемонстрували, як здійснюється екстрений виїзд бригади на виклик, показали учням зразки пожежної техніки, аварійно-рятувальних засобів. Діти змогли приміряти на собі елементи пожежної екіпіровки і сфотографуватися на пам’ять.







Під кінець зустрічі рятувальники нагадали учням елементарні правила пожежної безпеки у побуті та в екосистемах, причини виникнення пожеж та способи їх запобігання, розповіли про правильний алгоритм дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24-го травня любомльські рятувальники провели гарнізонне пожежно-тактичне навчання в обласному дитячому протитуберкульозному санаторії “Згорани”.За сценарієм внаслідок короткого замикання електромережі відбулось загоряння приміщення залу на першому поверсі спального корпусу розміром 17х20 метрів, площею 340 квадратних метрів, – пише Кордон На місце виклику відразу прибули вогнеборці та оперативно загасили загоряння.Після закінчення практичної частини фахівці ДСНС продемонстрували, як здійснюється екстрений виїзд бригади на виклик, показали учням зразки пожежної техніки, аварійно-рятувальних засобів. Діти змогли приміряти на собі елементи пожежної екіпіровки і сфотографуватися на пам’ять.Під кінець зустрічі рятувальники нагадали учням елементарні правила пожежної безпеки у побуті та в екосистемах, причини виникнення пожеж та способи їх запобігання, розповіли про правильний алгоритм дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

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