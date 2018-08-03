Луцькі студенти знову просять про пільги на проїзд
Сьогодні, 22:51
У зв'язку з черговим підвищенням тарифу на проїзд у громадському транспорті Луцька студенти просять про пільговий проїзд у міських автобусних маршрутах.
Відповідну петицію зареєстрував голова ГО "Студентська рада Волині" Віталій Сніжко.
"Зменшення вартості проїзду для студентів у 2 рази від загальної вартості проїзду.
Згідно ЗУ, постанови КМУ #541 від 1999р та положення про пільговий проїзд студентів у громадському транспорті, передбачена пільга у розмірі половини вартості проїзду", - йдеться в петиції.
Нагадаємо, що восени студенти уже просили про пільговий проїзд у розмірі 50% від вартості квитка.
А 23 травня члени виконкому Луцькради проголосували за підвищення вартості проїзду. Тоді ж повідомили і про перевізників, які просили підняти тариф, і про членів виконкому, які підтримали цей проект рішення.
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Відповідну петицію зареєстрував голова ГО "Студентська рада Волині" Віталій Сніжко.
"Зменшення вартості проїзду для студентів у 2 рази від загальної вартості проїзду.
Згідно ЗУ, постанови КМУ #541 від 1999р та положення про пільговий проїзд студентів у громадському транспорті, передбачена пільга у розмірі половини вартості проїзду", - йдеться в петиції.
Нагадаємо, що восени студенти уже просили про пільговий проїзд у розмірі 50% від вартості квитка.
А 23 травня члени виконкому Луцькради проголосували за підвищення вартості проїзду. Тоді ж повідомили і про перевізників, які просили підняти тариф, і про членів виконкому, які підтримали цей проект рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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