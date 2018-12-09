Луцькі лицарі розповіли про участь у чемпіонаті світу з середньовічного бою. ФОТО





Про це



Капітан клубу Сергій Ващук зазначив, що цьогорічний чемпіонат в Україні відбувся на високому рівні та не поступився минулорічним у організації та видовищності, а луцькі бійці чудово себе показали у виснажливих боях під палючим сонцем.



«З точки зори організаційної групи, до якої ми мали безпосереднє відношення – це було досить складно. Проте усі іноземці відмітили, що рівень організації Чемпіонату в Україні – дуже і дуже серйозний. У порівнянні ж із минулорічними змаганнями у Шотландії – навіть вищий. Було задіяно значну кількість людей, волонтерів. Територія чемпіонату була велика і дозволила комфортно розміститися усім командам», — додав він.



Також спортсмени висловили подяку Луцькій міській раді, управлінню туризму та промоції міста, департаменту сім’ї, молоді та спорту і першому заступнику міського голови Григорію Недопаду за підтримку діяльності клубу «Айна Бера Луцьк».



Потому, відбулась презентація першого у Луцьку турніру зі Сучасного Мечевого Бою (СМБ) для дітей від 6 до 16 років «Доблесть віків. SOFT», що пройде 8 червня у Луцькому замку.



На учасників та гостей чекають безкоштовні середньовічні розваги: стрільба з луку та арбалету; арчер-таг; фехтування на спорт мечі; майстер-класи зі середньовічних танців; середньовічна костюмерна; тематичні настільні ігри.



А також батути, аквагрим, смачна кухня, і фінальні поєдинки громадської ініціативи «Луцькі витязі».



Зареєструватись для участі у турнірі можна за



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В п'ятницю, 24 травня під час прес-конференції у стінах Молодіжного центру Волині, учасники клубу «Айна Бера Луцьк» розповіли про свою участь у Чемпіонаті Світу з середньовічного бою.Про це повідомляє відділ інформаційної політики Луцької міськради.Капітан клубузазначив, що цьогорічний чемпіонат в Україні відбувся на високому рівні та не поступився минулорічним у організації та видовищності, а луцькі бійці чудово себе показали у виснажливих боях під палючим сонцем.«З точки зори організаційної групи, до якої ми мали безпосереднє відношення – це було досить складно. Проте усі іноземці відмітили, що рівень організації Чемпіонату в Україні – дуже і дуже серйозний. У порівнянні ж із минулорічними змаганнями у Шотландії – навіть вищий. Було задіяно значну кількість людей, волонтерів. Територія чемпіонату була велика і дозволила комфортно розміститися усім командам», — додав він.Також спортсмени висловили подяку Луцькій міській раді, управлінню туризму та промоції міста, департаменту сім’ї, молоді та спорту і першому заступнику міського головиза підтримку діяльності клубу «Айна Бера Луцьк».Потому, відбулась презентація першого у Луцьку турніру зі Сучасного Мечевого Бою (СМБ) для дітей від 6 до 16 років «Доблесть віків. SOFT», що пройде 8 червня у Луцькому замку.На учасників та гостей чекають безкоштовні середньовічні розваги: стрільба з луку та арбалету; арчер-таг; фехтування на спорт мечі; майстер-класи зі середньовічних танців; середньовічна костюмерна; тематичні настільні ігри.А також батути, аквагрим, смачна кухня, і фінальні поєдинки громадської ініціативи «Луцькі витязі».Зареєструватись для участі у турнірі можна за посиланням

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію