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Луцькі лицарі розповіли про участь у чемпіонаті світу з середньовічного бою. ФОТО

Луцькі лицарі розповіли про участь у чемпіонаті світу з середньовічного бою. ФОТО
В п'ятницю, 24 травня під час прес-конференції у стінах Молодіжного центру Волині, учасники клубу «Айна Бера Луцьк» розповіли про свою участь у Чемпіонаті Світу з середньовічного бою.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Луцької міськради.

Капітан клубу Сергій Ващук зазначив, що цьогорічний чемпіонат в Україні відбувся на високому рівні та не поступився минулорічним у організації та видовищності, а луцькі бійці чудово себе показали у виснажливих боях під палючим сонцем.

«З точки зори організаційної групи, до якої ми мали безпосереднє відношення – це було досить складно. Проте усі іноземці відмітили, що рівень організації Чемпіонату в Україні – дуже і дуже серйозний. У порівнянні ж із минулорічними змаганнями у Шотландії – навіть вищий. Було задіяно значну кількість людей, волонтерів. Територія чемпіонату була велика і дозволила комфортно розміститися усім командам», — додав він.

Також спортсмени висловили подяку Луцькій міській раді, управлінню туризму та промоції міста, департаменту сім’ї, молоді та спорту і першому заступнику міського голови Григорію Недопаду за підтримку діяльності клубу «Айна Бера Луцьк».

Потому, відбулась презентація першого у Луцьку турніру зі Сучасного Мечевого Бою (СМБ) для дітей від 6 до 16 років «Доблесть віків. SOFT», що пройде 8 червня у Луцькому замку.

На учасників та гостей чекають безкоштовні середньовічні розваги: стрільба з луку та арбалету; арчер-таг; фехтування на спорт мечі; майстер-класи зі середньовічних танців; середньовічна костюмерна; тематичні настільні ігри.

А також батути, аквагрим, смачна кухня, і фінальні поєдинки громадської ініціативи «Луцькі витязі».

Зареєструватись для участі у турнірі можна за посиланням.

Луцькі лицарі розповіли про участь у чемпіонаті світу з середньовічного бою. ФОТО

Луцькі лицарі розповіли про участь у чемпіонаті світу з середньовічного бою. ФОТО

Луцькі лицарі розповіли про участь у чемпіонаті світу з середньовічного бою. ФОТО

Луцькі лицарі розповіли про участь у чемпіонаті світу з середньовічного бою. ФОТО

Луцькі лицарі розповіли про участь у чемпіонаті світу з середньовічного бою. ФОТО

Луцькі лицарі розповіли про участь у чемпіонаті світу з середньовічного бою. ФОТО

Луцькі лицарі розповіли про участь у чемпіонаті світу з середньовічного бою. ФОТО


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Теги: Айна Бера, чемпіонат світу, лицарі, середньовічні бої
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