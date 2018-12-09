Луцькі лицарі розповіли про участь у чемпіонаті світу з середньовічного бою. ФОТО
Сьогодні, 02:29
В п'ятницю, 24 травня під час прес-конференції у стінах Молодіжного центру Волині, учасники клубу «Айна Бера Луцьк» розповіли про свою участь у Чемпіонаті Світу з середньовічного бою.
Про це повідомляє відділ інформаційної політики Луцької міськради.
Капітан клубу Сергій Ващук зазначив, що цьогорічний чемпіонат в Україні відбувся на високому рівні та не поступився минулорічним у організації та видовищності, а луцькі бійці чудово себе показали у виснажливих боях під палючим сонцем.
«З точки зори організаційної групи, до якої ми мали безпосереднє відношення – це було досить складно. Проте усі іноземці відмітили, що рівень організації Чемпіонату в Україні – дуже і дуже серйозний. У порівнянні ж із минулорічними змаганнями у Шотландії – навіть вищий. Було задіяно значну кількість людей, волонтерів. Територія чемпіонату була велика і дозволила комфортно розміститися усім командам», — додав він.
Також спортсмени висловили подяку Луцькій міській раді, управлінню туризму та промоції міста, департаменту сім’ї, молоді та спорту і першому заступнику міського голови Григорію Недопаду за підтримку діяльності клубу «Айна Бера Луцьк».
Потому, відбулась презентація першого у Луцьку турніру зі Сучасного Мечевого Бою (СМБ) для дітей від 6 до 16 років «Доблесть віків. SOFT», що пройде 8 червня у Луцькому замку.
На учасників та гостей чекають безкоштовні середньовічні розваги: стрільба з луку та арбалету; арчер-таг; фехтування на спорт мечі; майстер-класи зі середньовічних танців; середньовічна костюмерна; тематичні настільні ігри.
А також батути, аквагрим, смачна кухня, і фінальні поєдинки громадської ініціативи «Луцькі витязі».
Зареєструватись для участі у турнірі можна за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє відділ інформаційної політики Луцької міськради.
Капітан клубу Сергій Ващук зазначив, що цьогорічний чемпіонат в Україні відбувся на високому рівні та не поступився минулорічним у організації та видовищності, а луцькі бійці чудово себе показали у виснажливих боях під палючим сонцем.
«З точки зори організаційної групи, до якої ми мали безпосереднє відношення – це було досить складно. Проте усі іноземці відмітили, що рівень організації Чемпіонату в Україні – дуже і дуже серйозний. У порівнянні ж із минулорічними змаганнями у Шотландії – навіть вищий. Було задіяно значну кількість людей, волонтерів. Територія чемпіонату була велика і дозволила комфортно розміститися усім командам», — додав він.
Також спортсмени висловили подяку Луцькій міській раді, управлінню туризму та промоції міста, департаменту сім’ї, молоді та спорту і першому заступнику міського голови Григорію Недопаду за підтримку діяльності клубу «Айна Бера Луцьк».
Потому, відбулась презентація першого у Луцьку турніру зі Сучасного Мечевого Бою (СМБ) для дітей від 6 до 16 років «Доблесть віків. SOFT», що пройде 8 червня у Луцькому замку.
На учасників та гостей чекають безкоштовні середньовічні розваги: стрільба з луку та арбалету; арчер-таг; фехтування на спорт мечі; майстер-класи зі середньовічних танців; середньовічна костюмерна; тематичні настільні ігри.
А також батути, аквагрим, смачна кухня, і фінальні поєдинки громадської ініціативи «Луцькі витязі».
Зареєструватись для участі у турнірі можна за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцькі лицарі розповіли про участь у чемпіонаті світу з середньовічного бою. ФОТО
Сьогодні, 02:29
Жінки обійшли 10 будинків: на Волині розшукують злодійок, які намагались обікрасти пенсіонерку. ВІДЕО
Сьогодні, 00:24
25 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинські вогнеборці гасили «пожежу» в дитячому санаторії. ФОТО
24 травень, 23:29