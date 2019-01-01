Волинська громада розповіла про успіхи та здобутки за 2 роки існування. ВІДЕО





Нині на території ОТГ активно будують заклади освіти, амбулаторію, парк, дороги. Створюють кращі умови для людей. Проте, коли громада лише розпочинала свій шлях – цього не було. Про це інформує



За два роки прямих стосунків з державою, у громаді побудували новий адмінбудинок, будують амбулаторію, утеплили покрівлю школи й дитсадка. Цікаво те, що будівлі всіх цих установ розташовані поруч і мають спільну систему опалення. Також збудували нове приміщення для ЦНАПу, він уже працює, але офіційне відкриття буде цього літа, у липні. Нині там надають більше ста послуг.



І до робочого місця, і до школи людям є чим добратись. Територією громади курсує шість автобусів, у планах придбати ще один. Також купили автомобіль для амбулаторії. Попри успіхи, у Вишнівської громади є й проблемні об’єкти, це – школа у Римачах, яка чекає на добудуву; і будинок культури у селі Штунь, який потребує перекриття.



Нині місцеві мешканці переживають лише за законодавство. Загрозою називають скасування сплати акцизного збору із заправок. На території ОТГ їх – вісім. Загалом вони приносять в казну 14 мільйонів гривень зборів в рік, що становить 45 відсотків усього зведеного бюджету громади.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вишнівській об’єднаній громаді – два роки. До її складу увішли 7 сільських рад, а це 19 сіл, де проживають майже 7,5 тисяч мешканців.Нині на території ОТГ активно будують заклади освіти, амбулаторію, парк, дороги. Створюють кращі умови для людей. Проте, коли громада лише розпочинала свій шлях – цього не було. Про це інформує 12 канал За два роки прямих стосунків з державою, у громаді побудували новий адмінбудинок, будують амбулаторію, утеплили покрівлю школи й дитсадка. Цікаво те, що будівлі всіх цих установ розташовані поруч і мають спільну систему опалення. Також збудували нове приміщення для ЦНАПу, він уже працює, але офіційне відкриття буде цього літа, у липні. Нині там надають більше ста послуг.І до робочого місця, і до школи людям є чим добратись. Територією громади курсує шість автобусів, у планах придбати ще один. Також купили автомобіль для амбулаторії. Попри успіхи, у Вишнівської громади є й проблемні об’єкти, це – школа у Римачах, яка чекає на добудуву; і будинок культури у селі Штунь, який потребує перекриття.Нині місцеві мешканці переживають лише за законодавство. Загрозою називають скасування сплати акцизного збору із заправок. На території ОТГ їх – вісім. Загалом вони приносять в казну 14 мільйонів гривень зборів в рік, що становить 45 відсотків усього зведеного бюджету громади.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію