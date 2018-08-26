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У місті на Волині оголосили конкурс для перевізників на міські маршрутки

У місті на Волині оголосили конкурс для перевізників на міські маршрутки
Виконавчий комітет Нововолинської міської ради, як організатор міських пасажирських перевезень оголошує конкурси з визначення автомобільних перевізників на міських маршрутах загального користування у місті Нововолинську.

Про це йдеться на офіційному сайті Нововолинської міської ради, де також можна ознайомитися зі списком маршрутів.

Інформація про основні характеристики об’єктів конкурсів, умови конкурсів, проекти розкладів руху автобусів на маршрутах, форми заяви на участь в конкурсі та анкети до заяви, переліку транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі на перевезення пасажирів автомобільним транспортом розміщені на веб-сайті Нововолинської міської ради в розділі «Жителю міста», далі «Транспорт», далі «Конкурси».

Прийом документів та отримання інформації про об’єкти конкурсів, їх основні характеристики, умови конкурсів, проекти розкладів руху автобусів на маршрутах, бланків заяв, анкет на участь в конкурсах та переліку транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, переліку документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі на перевезення пасажирів автомобільним транспортом проводяться за адресою: м. Нововолинск, проспект Дружби, 27, відділ транспорту, зв’язку, організації безпеки дорожнього руху та паркування, каб. 418, телефон для довідок 32650 (режим роботи – 8:00 год. – 17:15 год. по понеділках – четвергах, 8:00 год. – 16:00 год. – по п’ятницях.

Термін подання документів по 10 червня 2019 року включно.

Конкурси будуть проводитись 21 червня 2019 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Нововолинськ, проспект Дружби, 27


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Теги: Нововолинськ, конкурс, перевізник
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