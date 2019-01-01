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Які небезпечні рослини ростуть на Волині. ВІДЕО

Які небезпечні рослини ростуть на Волині. ВІДЕО
Навесні та влітку деякі рослини викликають алергічні реакції. Особливо сутужно астматикам, в яких частішають приступи задухи.

Люди, у яких є проблеми із тиском, ризикують отримати анафілактичний шок, що може загрожувати життю, - інформує 12 канал.

Решта алергіків просто страждають від нежитю чи кропив’янки. Найнебезпечнішими рослинами медики називають амброзію та борщівник.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я від алергії на амброзію страждає до 70 мільйонів людей у світі. Тому на сайті Кабінету Міністрів зареєстрували петицію. Хочуть повністю знищити амброзію в Україні.

Нині ж законодавство передбачає лише адміністративну відповідальність за ці бур’яни. Власникам чи орендарям занедбаної земельної ділянки загрожує штраф від 340 до 1700 гривень.

На Волині амброзія розповсюджена у восьми районах. Загальна площа – близько 20 гектарів, – розповідають у фітосанітарній службі. Найчастіше ця небезпечна рослина зустрічається на узбіччі доріг, полях, у промислових садах і розсадниках. Ліквідувати амброзію повністю нелегко, адже у грунті її насіння може зберігатися до 40-ка років.

Ще більш небезпечною рослиною є Борщівник Сосновського.

Листків цього вкрай розповсюдженого бур’яна ні в якому разі не треба торкатися, адже можна отримати страшні опіки. Якщо ж таке сталося, то шкіру потрібно якнайшвидше промити водою та негайно звернутися до лікаря. Борщівник зустрічається набагато частіше, ніж амброзія. На залізничних і автомобільних дорогах, узбіччях лісів, поблизу ярів, балок і річок.


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Теги: амброзія, борщівник, рослини, отруєння, алергія
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