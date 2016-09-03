У Нововолинську встановили сучасний спортивно-тренажерний майданчик. ФОТО





Про це повідомляє



Це 9 тренажерів для різних груп м’язів, які дозволять молоді тримати своє тіло в тонусі, жити активно й отримувати задоволення від спорту.



Тренажери купили і встановили за субвенційні кошти з державного бюджету, а це 100 тисяч гривень.







За словами начальника відділу будівництва, комунального господарства і газифікації Богдана Миронюка, перш ніж придбати ці тренажери проконсультувалися із місцевою молоддю, яка займається спортом і врахували їхні думки.





«Ми відібрали найкращі цінові пропозиції виробників вуличних тренажерів й зупинились на найбільш оптимальній пропозиції від рівненської фірми «Європарк». Потім ми проконсультувались із молоддю, яка займається спортом. Їхня пропозиція полягала в тому, щоб ці тренажери відповідали усім групам м’язів. І ми врахували їхні побажання і обрали 9 різнопланових тренажерів», – розповів Богдан Миронюк.









Місце для майданчика обирали не випадково. Адже саме у цих дворах одні із найактивніших мешканців. Вони свого часу створили в будинках ОСББ, доглядають за територією, постійно поліпшують благоустрій і бережуть майно. Тож майданчик передадуть на баланс одного із ОСББ, і саме мешканцям належить зберегти тренажери в належному стані для себе і своїх дітей.



«Ми будемо доглядати за цими тренажерами, берегти їх, робитимемо тут відповідний благоустрій. Наприклад, ми хочемо встановити тут освітлення, аби можна було займатися на них ще й у ввечері», – розповів голова ОСББ «Будівельник» Петро Матрипула.







Хоч встановлені тренажери і розраховані здебільшого на дорослих та молодь, але нову розвагу залюбки опанувала й місцева дітвора.









Мешканці навколишніх будинків кажуть: діти швидко зрозуміли, як займатись на нових тренажерах, із задоволенням на них займаються і зараз із них майже не злазять.







«Оскільки в нашому районі багато дітей та молоді, а місця, де б вони займалися спортом, раніше не було, то зараз у них буде можливість проводити свій вільний час з користю. Адже тренування на тренажерах покращать настрій, зміцнять здоров’я та прищеплюватимуть любов до активного способу життя», – переконаний мешканець району Валентин Хотько.





До речі, популяризація спорту та здорового способу життя у Нововолинську – у пріоритеті, тому щороку на території міста встановлюють нові спортмайданчики та реконструюють старі. Так, вже раніше тренажерний майданчик облаштували в рекреаційній зоні міського озера і він у нововолинців зараз користується неабиякою популярністю. А вже незабаром новий спортивно-тренажерний майданчик з’явиться ще й поблизу Спортивно-оздоровчого комплексу «Шахтар».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську з’явився ще один сучасний спортивно-тренажерний майданчик. Його встановили в дворі будинків Стуса, 1 та Соборної, 6.Про це повідомляє Нововолинськ.com.ua Це 9 тренажерів для різних груп м’язів, які дозволять молоді тримати своє тіло в тонусі, жити активно й отримувати задоволення від спорту.Тренажери купили і встановили за субвенційні кошти з державного бюджету, а це 100 тисяч гривень.За словами начальника відділу будівництва, комунального господарства і газифікації, перш ніж придбати ці тренажери проконсультувалися із місцевою молоддю, яка займається спортом і врахували їхні думки.«Ми відібрали найкращі цінові пропозиції виробників вуличних тренажерів й зупинились на найбільш оптимальній пропозиції від рівненської фірми «Європарк». Потім ми проконсультувались із молоддю, яка займається спортом. Їхня пропозиція полягала в тому, щоб ці тренажери відповідали усім групам м’язів. І ми врахували їхні побажання і обрали 9 різнопланових тренажерів», – розповів Богдан Миронюк.Місце для майданчика обирали не випадково. Адже саме у цих дворах одні із найактивніших мешканців. Вони свого часу створили в будинках ОСББ, доглядають за територією, постійно поліпшують благоустрій і бережуть майно. Тож майданчик передадуть на баланс одного із ОСББ, і саме мешканцям належить зберегти тренажери в належному стані для себе і своїх дітей.«Ми будемо доглядати за цими тренажерами, берегти їх, робитимемо тут відповідний благоустрій. Наприклад, ми хочемо встановити тут освітлення, аби можна було займатися на них ще й у ввечері», – розповів голова ОСББ «Будівельник»Хоч встановлені тренажери і розраховані здебільшого на дорослих та молодь, але нову розвагу залюбки опанувала й місцева дітвора.Мешканці навколишніх будинків кажуть: діти швидко зрозуміли, як займатись на нових тренажерах, із задоволенням на них займаються і зараз із них майже не злазять.«Оскільки в нашому районі багато дітей та молоді, а місця, де б вони займалися спортом, раніше не було, то зараз у них буде можливість проводити свій вільний час з користю. Адже тренування на тренажерах покращать настрій, зміцнять здоров’я та прищеплюватимуть любов до активного способу життя», – переконаний мешканець районуДо речі, популяризація спорту та здорового способу життя у Нововолинську – у пріоритеті, тому щороку на території міста встановлюють нові спортмайданчики та реконструюють старі. Так, вже раніше тренажерний майданчик облаштували в рекреаційній зоні міського озера і він у нововолинців зараз користується неабиякою популярністю. А вже незабаром новий спортивно-тренажерний майданчик з’явиться ще й поблизу Спортивно-оздоровчого комплексу «Шахтар».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію