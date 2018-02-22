Жінки обійшли 10 будинків: на Волині розшукують злодійок, які намагались обікрасти пенсіонерку. ВІДЕО





Про це Віктор Гомоль.



Нагадаємо днями у мережу потрапило відео, на якому невідомі жінки намагаються підібрати ключі до чужого помешкання.



Того дня жінки навідались у більш, як 10 обійсть розповів сільський голова Руслан Познякевич. Проте вкрасти щось у селі жінки не змогли.



Деталі - у відео.







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