Жінки обійшли 10 будинків: на Волині розшукують злодійок, які намагались обікрасти пенсіонерку. ВІДЕО
Сьогодні, 00:24
Правоохоронці розшукують двох жінок, які намагалися пограбувати хату у селі Крухиничі Локачинського району.
Про це Суспільному розповів речник Нацполіції області Віктор Гомоль.
Нагадаємо днями у мережу потрапило відео, на якому невідомі жінки намагаються підібрати ключі до чужого помешкання.
Того дня жінки навідались у більш, як 10 обійсть розповів сільський голова Руслан Познякевич. Проте вкрасти щось у селі жінки не змогли.
Деталі - у відео.
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Про це Суспільному розповів речник Нацполіції області Віктор Гомоль.
Нагадаємо днями у мережу потрапило відео, на якому невідомі жінки намагаються підібрати ключі до чужого помешкання.
Того дня жінки навідались у більш, як 10 обійсть розповів сільський голова Руслан Познякевич. Проте вкрасти щось у селі жінки не змогли.
Деталі - у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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