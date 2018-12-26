Відбулася штрафом: судили водійку, яка збила мотоцикліста поблизу Ратного





Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області,– повідомляють



Під час судового засідання вдалося встановити, що 13 серпня минулого року обвинувачена в селі Млинове Ратнівського району, виконуючи маневр розвороту на автомобілі «Фольксваген Пасат» через суцільну лінію дорожньої розмітки, яка розділяє транспортні потоки, проявила неуважність та допустила зіткнення з мотоциклом. В результаті ДТП водій мотоцикла отримав численні тілесні ушкодження, зокрема переломи.



В судовому засіданні водійка «Фольксвагена» повністю визнала свою вину, розповівши, що при здійсненні маневру розвороту, виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мотоциклом. Вартість моральної шкоди, завданої потерпілому від злочину визнала на суму 5 тисяч гривень із 50 тисяч заявлених моральних збитків.



Натомість потерпілий мотоцикліст розповів, що тривалий час після ДТП він знаходився на лікуванні, більше місяця пересувався на милицях. До того ж, постало питання звільнення його із військової служби, оскільки травмована нога не згинається. Повністю підтримав позовні вимоги про відшкодування моральної шкоди в розмірі 50 тисяч гривень, які обґрунтовує тим, що не міг ходити, внаслідок отриманих травм від ДТП був позбавлений можливості вільного спілкування з дружиною, дітьми, не міг працювати і наймав людей для завершення будівництва будинку.



Таким чином, суд визнав водійку винною, призначивши їй покарання у вигляді штрафу 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 5 тисяч 100 гривень. Окрім того, суд стягнув на користь потерпілого 50 тисяч моральної шкоди та 8 тисяч майнової шкоди.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянка, яка збила мотоцикліста, виїхавши на смуху зустрічного руху в Ратнівському районі, відбулася штрафом у розмірі 5 тисяч 100 гривень. Також суд стягнув з неї на користь потерпілого 50 тисяч гривень моральної шкоди.Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області,– повідомляють Волинські новини Під час судового засідання вдалося встановити, що 13 серпня минулого року обвинувачена в селі Млинове Ратнівського району, виконуючи маневр розвороту на автомобілі «Фольксваген Пасат» через суцільну лінію дорожньої розмітки, яка розділяє транспортні потоки, проявила неуважність та допустила зіткнення з мотоциклом. В результаті ДТП водій мотоцикла отримав численні тілесні ушкодження, зокрема переломи.В судовому засіданні водійка «Фольксвагена» повністю визнала свою вину, розповівши, що при здійсненні маневру розвороту, виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мотоциклом. Вартість моральної шкоди, завданої потерпілому від злочину визнала на суму 5 тисяч гривень із 50 тисяч заявлених моральних збитків.Натомість потерпілий мотоцикліст розповів, що тривалий час після ДТП він знаходився на лікуванні, більше місяця пересувався на милицях. До того ж, постало питання звільнення його із військової служби, оскільки травмована нога не згинається. Повністю підтримав позовні вимоги про відшкодування моральної шкоди в розмірі 50 тисяч гривень, які обґрунтовує тим, що не міг ходити, внаслідок отриманих травм від ДТП був позбавлений можливості вільного спілкування з дружиною, дітьми, не міг працювати і наймав людей для завершення будівництва будинку.Таким чином, суд визнав водійку винною, призначивши їй покарання у вигляді штрафу 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 5 тисяч 100 гривень. Окрім того, суд стягнув на користь потерпілого 50 тисяч моральної шкоди та 8 тисяч майнової шкоди.

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