Без пафосу, але з патріотизмом: останній дзвоник у луцькій школі №15. ФОТО

Сьогодні, 25 травня, учні Луцька прощаються зі школою. Хтось знову почує шкільний дзвінок 1 вересня, а для когось в цей день пролунав вже останній.У луцькій ЗОШ №15 закінчення навчального року відзначили патріотично – у вишиванках, з жовто-блакитними повітряними кульками, які символічно випустили в небо два класи одинадцятикласників, та вишитими рушниками, якими благословили своїх дітей батьки на доросле життя.Найменші ж учні невпевнено крокували, тримаючись за руки батьків чи бабусь, а випускники дзвінко вистукували підборами. Учні прийшли до школи з букетами різнобарвних півоній, троянд та ірисів. Дехто ж навіть вирішив подарувати улюбленому педагогові орхідеї у горщику.На початку урочистостей школярі винесли державний стяг й пронесли його площею, виконали Гімн України, а вже за мить напутні слова і вітання.Зокрема, до учнів та вчителів звернувся директор школи. Він висловив сподівання, що випускники оберуть правильний шлях у житті, а решті учнів побажав гарних канікул.Опісля на школярів чекала низка нагороджень, адже вихованці закладу стали переможцями у десятках олімпіад, конкурсах наукових робіт, спортивних змаганнях тощо.Випускники фотографувалися із однокласниками, з якими сходять з однієї шкільної стежини, вчителями й батьками, робили селфі, демонструючи вишиване вбрання, заквітчані віночками зачіски і усміхнені обличчя.