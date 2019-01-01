Без пафосу, але з патріотизмом: останній дзвоник у луцькій школі №15. ФОТО
Сьогодні, 12:27
Сьогодні, 25 травня, учні Луцька прощаються зі школою. Хтось знову почує шкільний дзвінок 1 вересня, а для когось в цей день пролунав вже останній.
У луцькій ЗОШ №15 закінчення навчального року відзначили патріотично – у вишиванках, з жовто-блакитними повітряними кульками, які символічно випустили в небо два класи одинадцятикласників, та вишитими рушниками, якими благословили своїх дітей батьки на доросле життя.
Найменші ж учні невпевнено крокували, тримаючись за руки батьків чи бабусь, а випускники дзвінко вистукували підборами. Учні прийшли до школи з букетами різнобарвних півоній, троянд та ірисів. Дехто ж навіть вирішив подарувати улюбленому педагогові орхідеї у горщику.
На початку урочистостей школярі винесли державний стяг й пронесли його площею, виконали Гімн України, а вже за мить напутні слова і вітання.
Зокрема, до учнів та вчителів звернувся директор школи Олег Гребенюк. Він висловив сподівання, що випускники оберуть правильний шлях у житті, а решті учнів побажав гарних канікул.
Опісля на школярів чекала низка нагороджень, адже вихованці закладу стали переможцями у десятках олімпіад, конкурсах наукових робіт, спортивних змаганнях тощо.
Випускники фотографувалися із однокласниками, з якими сходять з однієї шкільної стежини, вчителями й батьками, робили селфі, демонструючи вишиване вбрання, заквітчані віночками зачіски і усміхнені обличчя.
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У луцькій ЗОШ №15 закінчення навчального року відзначили патріотично – у вишиванках, з жовто-блакитними повітряними кульками, які символічно випустили в небо два класи одинадцятикласників, та вишитими рушниками, якими благословили своїх дітей батьки на доросле життя.
Найменші ж учні невпевнено крокували, тримаючись за руки батьків чи бабусь, а випускники дзвінко вистукували підборами. Учні прийшли до школи з букетами різнобарвних півоній, троянд та ірисів. Дехто ж навіть вирішив подарувати улюбленому педагогові орхідеї у горщику.
На початку урочистостей школярі винесли державний стяг й пронесли його площею, виконали Гімн України, а вже за мить напутні слова і вітання.
Зокрема, до учнів та вчителів звернувся директор школи Олег Гребенюк. Він висловив сподівання, що випускники оберуть правильний шлях у житті, а решті учнів побажав гарних канікул.
Опісля на школярів чекала низка нагороджень, адже вихованці закладу стали переможцями у десятках олімпіад, конкурсах наукових робіт, спортивних змаганнях тощо.
Випускники фотографувалися із однокласниками, з якими сходять з однієї шкільної стежини, вчителями й батьками, робили селфі, демонструючи вишиване вбрання, заквітчані віночками зачіски і усміхнені обличчя.
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