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Люди розгублені: Шкітер про дострокові вибори до Верховної Ради

Люди розгублені: Шкітер про дострокові вибори до Верховної Ради
Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер розповів, що суспільству не пояснили, що дострокові парламентські вибори це добре чи погано.

Про це він заявив 24 травня в ефірі телеканалу «Прямий»,– пише «Конкурент».

«Коли їхав до вас на ефір, я сам лучанин, і мені було цікаво поспілкуватися з пересічними людьми, поцікавитися їхньою думкою. І вони мені говорять: «От дивись, виходить така цікава ситуація. Ряд депутатів говорять, що це неконституційно і в той же час кажуть, що йдуть на вибори». Тобто це неконституційно, виходить виборів не має бути, але «ми йдемо на вибори». Люди в непорозумінні. Це добре чи погано, але ми мусимо грати за цими правилами», – розповів Тарас Шкітер.

Він переконаний, що суспільству потрібно пояснити, що відбувається.

«Тому, що люди знаходяться в тому стані, про який ви говорили – в непорозумінні, вони не знають, що буде. І навіть якщо будуть наслідки, вони вже будуть для нової Ради і це навряд чи щось змінить окрім рейтингу новобраного президента», – підсумував Тарас Шкітер.




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Теги: Шкітер, вибори, Луцьк, Свідомі, Верховна Рада
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