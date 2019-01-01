Люди розгублені: Шкітер про дострокові вибори до Верховної Ради

Тарас Шкітер розповів, що суспільству не пояснили, що дострокові парламентські вибори це добре чи погано.



Про це він заявив 24 травня в ефірі телеканалу «Прямий»,– пише



«Коли їхав до вас на ефір, я сам лучанин, і мені було цікаво поспілкуватися з пересічними людьми, поцікавитися їхньою думкою. І вони мені говорять: «От дивись, виходить така цікава ситуація. Ряд депутатів говорять, що це неконституційно і в той же час кажуть, що йдуть на вибори». Тобто це неконституційно, виходить виборів не має бути, але «ми йдемо на вибори». Люди в непорозумінні. Це добре чи погано, але ми мусимо грати за цими правилами», – розповів Тарас Шкітер.



Він переконаний, що суспільству потрібно пояснити, що відбувається.



«Тому, що люди знаходяться в тому стані, про який ви говорили – в непорозумінні, вони не знають, що буде. І навіть якщо будуть наслідки, вони вже будуть для нової Ради і це навряд чи щось змінить окрім рейтингу новобраного президента», – підсумував Тарас Шкітер.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»розповів, що суспільству не пояснили, що дострокові парламентські вибори це добре чи погано.Про це він заявив 24 травня в ефірі телеканалу «Прямий»,– пише «Конкурент» «Коли їхав до вас на ефір, я сам лучанин, і мені було цікаво поспілкуватися з пересічними людьми, поцікавитися їхньою думкою. І вони мені говорять: «От дивись, виходить така цікава ситуація. Ряд депутатів говорять, що це неконституційно і в той же час кажуть, що йдуть на вибори». Тобто це неконституційно, виходить виборів не має бути, але «ми йдемо на вибори». Люди в непорозумінні. Це добре чи погано, але ми мусимо грати за цими правилами», – розповів Тарас Шкітер.Він переконаний, що суспільству потрібно пояснити, що відбувається.«Тому, що люди знаходяться в тому стані, про який ви говорили – в непорозумінні, вони не знають, що буде. І навіть якщо будуть наслідки, вони вже будуть для нової Ради і це навряд чи щось змінить окрім рейтингу новобраного президента», – підсумував Тарас Шкітер.

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