Секрет щасливого майбутнього, або 10 речей, яких потрібно вчитися в дитинстві





Перелік навичок, які найкраще опанувати з молодшого віку, підготувало



1. Друга мова



Наука підтвердила, що діти, які вивчають другу мову, швидше адаптуються до змін, мають кращу пам’ять і краще розуміють мову взагалі. Не кажучи вже про те, що спілкування в інших частинах світу не буде проблемою для вашої дитини, і вона матиме більше можливостей для кар’єрного зросту. Якщо вам цього не досить, вчені з Інституту досліджень Ротмана в Канаді довели, що розмовляючи на 2 мовах, мозок допомагає затримати початок хвороби Альцгеймера в старості.



2. Плавання



Заняття будь-якою фізичною активністю дозволяє нам жити здоровішим життям. Плавання дасть дитині багато переваг: дитина зможе врятувати своє життя у екстремальній ситуації, ця дисципліна навчить багато нових та корисних навичок, зміцнить руки та ноги малюка і допоможе йому краще розвивати свою координацію. Плавання також допомагає мозку довше залишатися здоровим, йдеться в дослідженні, опублікованому Національним центром біотехнології.



3. Гра на музичному інструменті



Журнал Neuroscience опублікував дослідження, в якому було виявлено, що гра на музичному інструменті покращує слухові навички і допомагає затримати погіршення можливостей мозку, які є природними для старіння. Це відбувається тому, що коли ми граємо на інструменті, ми активуємо кілька систем мозку одночасно, як-от: слухову, моторну і систему сприйняття. Коли ваша дитина стане дорослою людиною, вона матиме кращу здатність до спілкування і творчого самовираження.



4. Танці



Дослідження університету Карлстада виявило, що танці покращують продуктивність у гіперактивних дітей. Вони дозволяють їм спілкуватися і висловлювати свої емоції за допомогою тіла і за допомогою музики, заохочують до творчості, розвивають соціальні навички, моторику, формують самооцінку. Танці також наблизять дітей до різних культур, дадуть їм змогу бути більш відкритими і не соромитися свого тіла.



5. Збирати сміття



Прибираючи сміття, ми робимо внесок для добробуту нашої планети і залишаємо кращий світ для наступних поколінь, що вже є великою перевагою. Але збирання відходів корисне і для ваших дітей, оскільки вчені довели, що сортування дрібних предметів сприяє творчості та психомоториці. Ecoembes в Іспанії заохочує навчати дітей в школах, як правильно збирати сміття, щоб допомогти підвищити обізнаність про споживання та догляд за навколишнім середовищем.



6. Прибирання



Порядок і гігієна незамінні для життя будь-якої людини. Крім практичних причин, таких як ведення здорового життя, порядок допомагає впорядкувати та зробити психічні процеси більш структурованими. В Японії прибирання власного класу та школи є частиною шкільної освіти.



7. Відчуття орієнтації в просторі



Заохочуючи розвиток відчуття орієнтації в просторі чинить корисний вплив для дитячого мозку і допоможе їм вільніше почуватися, де б вони не знаходилися. Дослідження підтвердили, що існує внутрішній GPS, який створює мережі в наших нейронах, які, як нам відомо, підживлюють наше почуття орієнтації і допомагають мозку планувати маршрути, покращуючи процес прийняття рішень.



8. Готувати їжу



Готуючи з дітьми, ви покращуєте їх ставлення до їжі. Якщо ви залучаєте дітей до приготування їжі, вони будуть більш уважними під час їжі та рідше будуть споживати нездорову їжу. Дотримуючись рецепта, діти дізнаються про важливість дотримання інструкцій і досліджуватимуть кожен компонент страви за допомогою своїх відчуттів. Покажіть їм, як поводяться інгредієнти під час приготування страви, і якщо ваша дитина ще дуже маленька, починайте з простих речей, щоб уникнути нещасних випадків.



9. Використання грошей



Зростаючи, на нас поступово звалюються фінансові обов’язки, і якщо ми не готові до цього, то можемо наробити помилок. Важливо навчити своїх дітей, що гроші є інструментом, а не винагородою, і що недостатньо навчитися заощаджувати їх, але й розумно витрачати.



10. Говорити про свої почуття



Немає такого поняття, як бути щасливим увесь час. Деякі ситуації викликають у нас неприємні емоції, яких ми не можемо уникнути. Навчаючи дитину з раннього віку, як ідентифікувати ці почуття, прийняти і розповісти про них – це та річ, за що дитина буде вам завжди вдячна. Емоційний інтелект дозволить вашій дитині приймати рішення і реагувати належним чином у складних ситуаціях.



Бонус: навчити їх відпочивати



У школах дітей навчають академічних знань, вчать як виконувати завдання, отримувати інформацію, жити з іншими людьми. Батьки повинні навчити їх вміти перепочити, знайти моменти, щоб погратися і зняти напругу. Існують різні дихальні прийоми, які вся сім’я може практикувати, щоб створити спокійне середовище в домашніх умовах. Це дозволить знизити рівень стресу та вбереже від захворювань, пов’язаних зі стресом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У перші роки життя ваша дитина отримує велику кількість інформації зі свого оточення і зберігає її. “Мозок дітей – це як губка”, – кажуть деякі люди. І в дитинстві діти формують основу для своєї самооцінки та мовлення. Ось чому в перші роки життя варто опанувати певні уроки, щоб ваша дитина могла створити фундамент – він допоможе їй опанувати більш складні навички у зрілому віці.Перелік навичок, які найкраще опанувати з молодшого віку, підготувало «Прикарпаття Online» Наука підтвердила, що діти, які вивчають другу мову, швидше адаптуються до змін, мають кращу пам’ять і краще розуміють мову взагалі. Не кажучи вже про те, що спілкування в інших частинах світу не буде проблемою для вашої дитини, і вона матиме більше можливостей для кар’єрного зросту. Якщо вам цього не досить, вчені з Інституту досліджень Ротмана в Канаді довели, що розмовляючи на 2 мовах, мозок допомагає затримати початок хвороби Альцгеймера в старості.Заняття будь-якою фізичною активністю дозволяє нам жити здоровішим життям. Плавання дасть дитині багато переваг: дитина зможе врятувати своє життя у екстремальній ситуації, ця дисципліна навчить багато нових та корисних навичок, зміцнить руки та ноги малюка і допоможе йому краще розвивати свою координацію. Плавання також допомагає мозку довше залишатися здоровим, йдеться в дослідженні, опублікованому Національним центром біотехнології.Журнал Neuroscience опублікував дослідження, в якому було виявлено, що гра на музичному інструменті покращує слухові навички і допомагає затримати погіршення можливостей мозку, які є природними для старіння. Це відбувається тому, що коли ми граємо на інструменті, ми активуємо кілька систем мозку одночасно, як-от: слухову, моторну і систему сприйняття. Коли ваша дитина стане дорослою людиною, вона матиме кращу здатність до спілкування і творчого самовираження.Дослідження університету Карлстада виявило, що танці покращують продуктивність у гіперактивних дітей. Вони дозволяють їм спілкуватися і висловлювати свої емоції за допомогою тіла і за допомогою музики, заохочують до творчості, розвивають соціальні навички, моторику, формують самооцінку. Танці також наблизять дітей до різних культур, дадуть їм змогу бути більш відкритими і не соромитися свого тіла.Прибираючи сміття, ми робимо внесок для добробуту нашої планети і залишаємо кращий світ для наступних поколінь, що вже є великою перевагою. Але збирання відходів корисне і для ваших дітей, оскільки вчені довели, що сортування дрібних предметів сприяє творчості та психомоториці. Ecoembes в Іспанії заохочує навчати дітей в школах, як правильно збирати сміття, щоб допомогти підвищити обізнаність про споживання та догляд за навколишнім середовищем.Порядок і гігієна незамінні для життя будь-якої людини. Крім практичних причин, таких як ведення здорового життя, порядок допомагає впорядкувати та зробити психічні процеси більш структурованими. В Японії прибирання власного класу та школи є частиною шкільної освіти.Заохочуючи розвиток відчуття орієнтації в просторі чинить корисний вплив для дитячого мозку і допоможе їм вільніше почуватися, де б вони не знаходилися. Дослідження підтвердили, що існує внутрішній GPS, який створює мережі в наших нейронах, які, як нам відомо, підживлюють наше почуття орієнтації і допомагають мозку планувати маршрути, покращуючи процес прийняття рішень.Готуючи з дітьми, ви покращуєте їх ставлення до їжі. Якщо ви залучаєте дітей до приготування їжі, вони будуть більш уважними під час їжі та рідше будуть споживати нездорову їжу. Дотримуючись рецепта, діти дізнаються про важливість дотримання інструкцій і досліджуватимуть кожен компонент страви за допомогою своїх відчуттів. Покажіть їм, як поводяться інгредієнти під час приготування страви, і якщо ваша дитина ще дуже маленька, починайте з простих речей, щоб уникнути нещасних випадків.Зростаючи, на нас поступово звалюються фінансові обов’язки, і якщо ми не готові до цього, то можемо наробити помилок. Важливо навчити своїх дітей, що гроші є інструментом, а не винагородою, і що недостатньо навчитися заощаджувати їх, але й розумно витрачати.Немає такого поняття, як бути щасливим увесь час. Деякі ситуації викликають у нас неприємні емоції, яких ми не можемо уникнути. Навчаючи дитину з раннього віку, як ідентифікувати ці почуття, прийняти і розповісти про них – це та річ, за що дитина буде вам завжди вдячна. Емоційний інтелект дозволить вашій дитині приймати рішення і реагувати належним чином у складних ситуаціях.навчити їх відпочиватиУ школах дітей навчають академічних знань, вчать як виконувати завдання, отримувати інформацію, жити з іншими людьми. Батьки повинні навчити їх вміти перепочити, знайти моменти, щоб погратися і зняти напругу. Існують різні дихальні прийоми, які вся сім’я може практикувати, щоб створити спокійне середовище в домашніх умовах. Це дозволить знизити рівень стресу та вбереже від захворювань, пов’язаних зі стресом.

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