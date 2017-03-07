Популярний на Волині препарат від бур'янів, може викликати рак





Чоловік та жінка переконали присяжних, що їхня недуга спричинена тривалим використанням засобу для боротьби з бур'янами, а виробник їх не попередив про такі ризики,– пише



74-річна Альберта Піллоід і її 76-річний чоловік Альбо тепер мільярдери.



«Якби ж вони нас попередили про небезпеку, якби на етикетці було написано, що засіб може викликати рак, ми би не користувалися. Ми просто повірили рекламі – нас запевняли, що це цілком безпечно», – каже позивачка.



У 2015 році в Альберти виявили неходжкінську лімфому, на той момент її чоловік вже чотири роки боровся із такою ж хворобою. Нині Альбо ледве говорить, Альберта погано чує та бачить.



«Майже 40 років тому вони купили дім їхньої мрії і заходилися доводити господарство до ладу. Весь цей час воювали з бур’янами саме цим препаратом. Останні 9 років боролися з раком, та все одно продовжували розпорошувати «Раундап», бо не знали причин, аж доки не побачили новини», – пояснив адвокат Майкл Міллер.



Два місяці тому 70-річний фермер із Сан-Франциско довів, що його лімфома спричинена тривалим використанням гербіциду. За півроку до того аналогічне рішення було у справі доглядача полів для гольфу. Основа «Раундапу» – гліфосад, який визнаний небезпечним Всесвітньою організацією охорони здоров’я.



«Цей препарат визиває мутації ДНК і призводить до онкологічних захворювань, тобто він є хімічним канцерогеном. Саме він визиває лімфопроліфіративні процеси, а саме неходжкінську лімфому», – каже онколог Сергій Одарченко.



У зоні ризику не лише ті, хто безпосередньо працює з гліфосатом, а й ті, хто їв те, що виросло на оброблених полях – а це величезна кількість споживачів сільськогосподарської продукції. Шоста частина усіх гербіцидів, якими обробляють українські поля, якраз на основі гліфосата, бо він найдешевший серед ефективних. Він знищує все на своєму шляху, і його обирають ті фермери, які не хочуть напружуватися. Ризики зрозуміли в Євросоюзі – два роки тому препарат збиралися заборонити, але ідея провалилася через масові протести фермерів. Проте він дозволений лише до 2022 року.



«Якщо його заборонять у Євросоюзі і ми вступимо в ЄС, ми будемо зобов’язані виконувати ці умови і будемо вимушені заборонити цей препарат. Це значно здорожчить вирощування культур, тобто зменшиться рентабельність, втратяться зручні інструменти для роботи з культурами», – переконаний аналітик ринку засобів захисту рослин Ігор Герасименко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Каліфорнійський суд присяжних зобов'язав виробника агрохімікатів «Раундап» виплатити колосальну суму компенсації подружній парі, яка захворіла на рак.Чоловік та жінка переконали присяжних, що їхня недуга спричинена тривалим використанням засобу для боротьби з бур'янами, а виробник їх не попередив про такі ризики,– пише «Район. Ківерці» 74-річнаі її 76-річний чоловіктепер мільярдери.«Якби ж вони нас попередили про небезпеку, якби на етикетці було написано, що засіб може викликати рак, ми би не користувалися. Ми просто повірили рекламі – нас запевняли, що це цілком безпечно», – каже позивачка.У 2015 році в Альберти виявили неходжкінську лімфому, на той момент її чоловік вже чотири роки боровся із такою ж хворобою. Нині Альбо ледве говорить, Альберта погано чує та бачить.«Майже 40 років тому вони купили дім їхньої мрії і заходилися доводити господарство до ладу. Весь цей час воювали з бур’янами саме цим препаратом. Останні 9 років боролися з раком, та все одно продовжували розпорошувати «Раундап», бо не знали причин, аж доки не побачили новини», – пояснив адвокатДва місяці тому 70-річний фермер із Сан-Франциско довів, що його лімфома спричинена тривалим використанням гербіциду. За півроку до того аналогічне рішення було у справі доглядача полів для гольфу. Основа «Раундапу» – гліфосад, який визнаний небезпечним Всесвітньою організацією охорони здоров’я.«Цей препарат визиває мутації ДНК і призводить до онкологічних захворювань, тобто він є хімічним канцерогеном. Саме він визиває лімфопроліфіративні процеси, а саме неходжкінську лімфому», – каже онкологУ зоні ризику не лише ті, хто безпосередньо працює з гліфосатом, а й ті, хто їв те, що виросло на оброблених полях – а це величезна кількість споживачів сільськогосподарської продукції. Шоста частина усіх гербіцидів, якими обробляють українські поля, якраз на основі гліфосата, бо він найдешевший серед ефективних. Він знищує все на своєму шляху, і його обирають ті фермери, які не хочуть напружуватися. Ризики зрозуміли в Євросоюзі – два роки тому препарат збиралися заборонити, але ідея провалилася через масові протести фермерів. Проте він дозволений лише до 2022 року.«Якщо його заборонять у Євросоюзі і ми вступимо в ЄС, ми будемо зобов’язані виконувати ці умови і будемо вимушені заборонити цей препарат. Це значно здорожчить вирощування культур, тобто зменшиться рентабельність, втратяться зручні інструменти для роботи з культурами», – переконаний аналітик ринку засобів захисту рослин

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