Популярний на Волині препарат від бур'янів, може викликати рак
Сьогодні, 12:15
Каліфорнійський суд присяжних зобов'язав виробника агрохімікатів «Раундап» виплатити колосальну суму компенсації подружній парі, яка захворіла на рак.
Чоловік та жінка переконали присяжних, що їхня недуга спричинена тривалим використанням засобу для боротьби з бур'янами, а виробник їх не попередив про такі ризики,– пише «Район. Ківерці».
74-річна Альберта Піллоід і її 76-річний чоловік Альбо тепер мільярдери.
«Якби ж вони нас попередили про небезпеку, якби на етикетці було написано, що засіб може викликати рак, ми би не користувалися. Ми просто повірили рекламі – нас запевняли, що це цілком безпечно», – каже позивачка.
У 2015 році в Альберти виявили неходжкінську лімфому, на той момент її чоловік вже чотири роки боровся із такою ж хворобою. Нині Альбо ледве говорить, Альберта погано чує та бачить.
«Майже 40 років тому вони купили дім їхньої мрії і заходилися доводити господарство до ладу. Весь цей час воювали з бур’янами саме цим препаратом. Останні 9 років боролися з раком, та все одно продовжували розпорошувати «Раундап», бо не знали причин, аж доки не побачили новини», – пояснив адвокат Майкл Міллер.
Два місяці тому 70-річний фермер із Сан-Франциско довів, що його лімфома спричинена тривалим використанням гербіциду. За півроку до того аналогічне рішення було у справі доглядача полів для гольфу. Основа «Раундапу» – гліфосад, який визнаний небезпечним Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
«Цей препарат визиває мутації ДНК і призводить до онкологічних захворювань, тобто він є хімічним канцерогеном. Саме він визиває лімфопроліфіративні процеси, а саме неходжкінську лімфому», – каже онколог Сергій Одарченко.
У зоні ризику не лише ті, хто безпосередньо працює з гліфосатом, а й ті, хто їв те, що виросло на оброблених полях – а це величезна кількість споживачів сільськогосподарської продукції. Шоста частина усіх гербіцидів, якими обробляють українські поля, якраз на основі гліфосата, бо він найдешевший серед ефективних. Він знищує все на своєму шляху, і його обирають ті фермери, які не хочуть напружуватися. Ризики зрозуміли в Євросоюзі – два роки тому препарат збиралися заборонити, але ідея провалилася через масові протести фермерів. Проте він дозволений лише до 2022 року.
«Якщо його заборонять у Євросоюзі і ми вступимо в ЄС, ми будемо зобов’язані виконувати ці умови і будемо вимушені заборонити цей препарат. Це значно здорожчить вирощування культур, тобто зменшиться рентабельність, втратяться зручні інструменти для роботи з культурами», – переконаний аналітик ринку засобів захисту рослин Ігор Герасименко.
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Чоловік та жінка переконали присяжних, що їхня недуга спричинена тривалим використанням засобу для боротьби з бур'янами, а виробник їх не попередив про такі ризики,– пише «Район. Ківерці».
74-річна Альберта Піллоід і її 76-річний чоловік Альбо тепер мільярдери.
«Якби ж вони нас попередили про небезпеку, якби на етикетці було написано, що засіб може викликати рак, ми би не користувалися. Ми просто повірили рекламі – нас запевняли, що це цілком безпечно», – каже позивачка.
У 2015 році в Альберти виявили неходжкінську лімфому, на той момент її чоловік вже чотири роки боровся із такою ж хворобою. Нині Альбо ледве говорить, Альберта погано чує та бачить.
«Майже 40 років тому вони купили дім їхньої мрії і заходилися доводити господарство до ладу. Весь цей час воювали з бур’янами саме цим препаратом. Останні 9 років боролися з раком, та все одно продовжували розпорошувати «Раундап», бо не знали причин, аж доки не побачили новини», – пояснив адвокат Майкл Міллер.
Два місяці тому 70-річний фермер із Сан-Франциско довів, що його лімфома спричинена тривалим використанням гербіциду. За півроку до того аналогічне рішення було у справі доглядача полів для гольфу. Основа «Раундапу» – гліфосад, який визнаний небезпечним Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
«Цей препарат визиває мутації ДНК і призводить до онкологічних захворювань, тобто він є хімічним канцерогеном. Саме він визиває лімфопроліфіративні процеси, а саме неходжкінську лімфому», – каже онколог Сергій Одарченко.
У зоні ризику не лише ті, хто безпосередньо працює з гліфосатом, а й ті, хто їв те, що виросло на оброблених полях – а це величезна кількість споживачів сільськогосподарської продукції. Шоста частина усіх гербіцидів, якими обробляють українські поля, якраз на основі гліфосата, бо він найдешевший серед ефективних. Він знищує все на своєму шляху, і його обирають ті фермери, які не хочуть напружуватися. Ризики зрозуміли в Євросоюзі – два роки тому препарат збиралися заборонити, але ідея провалилася через масові протести фермерів. Проте він дозволений лише до 2022 року.
«Якщо його заборонять у Євросоюзі і ми вступимо в ЄС, ми будемо зобов’язані виконувати ці умови і будемо вимушені заборонити цей препарат. Це значно здорожчить вирощування культур, тобто зменшиться рентабельність, втратяться зручні інструменти для роботи з культурами», – переконаний аналітик ринку засобів захисту рослин Ігор Герасименко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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