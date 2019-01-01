Волинська команда зайняла призове місце на Міжнародному чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги
Сьогодні, 20:50
На запрошення директора Повітового шпиталю ім. Яна Павла ІІ у м. Бартошице (Польща) участь у XVII Міжнародному чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги «XVII MISTRZOSTWA WARMII I MAZUR W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM. BARTOSZYCE 2019» брала команда Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги.
Про це повідомляє «Волинь».
Волинь представляє команда у складі фельдшерів з медицини невідкладних станів: Ірини Камінської, Сергія Проця та Володимира Григор'єва, під керівництвом завідувача навчально-тренувального відділу – Христини Кондратюк.
Наша команда зайняла ІІІ місце серед іноземних команд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє «Волинь».
Волинь представляє команда у складі фельдшерів з медицини невідкладних станів: Ірини Камінської, Сергія Проця та Володимира Григор'єва, під керівництвом завідувача навчально-тренувального відділу – Христини Кондратюк.
Наша команда зайняла ІІІ місце серед іноземних команд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинська команда зайняла призове місце на Міжнародному чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги
Сьогодні, 20:50
Англомовна школа у «Промені» організовує літній дитячий табір*
Сьогодні, 20:12
У замку Любарта – новий арт-об'єкт. ФОТО
Сьогодні, 18:41