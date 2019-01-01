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Волинська команда зайняла призове місце на Міжнародному чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги

Волинська команда зайняла призове місце на Міжнародному чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги
На запрошення директора Повітового шпиталю ім. Яна Павла ІІ у м. Бартошице (Польща) участь у XVII Міжнародному чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги «XVII MISTRZOSTWA WARMII I MAZUR W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM. BARTOSZYCE 2019» брала команда Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги.

Про це повідомляє «Волинь».

Волинь представляє команда у складі фельдшерів з медицини невідкладних станів: Ірини Камінської, Сергія Проця та Володимира Григор'єва, під керівництвом завідувача навчально-тренувального відділу – Христини Кондратюк.

Наша команда зайняла ІІІ місце серед іноземних команд.

Волинська команда зайняла призове місце на Міжнародному чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги



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Теги: Волинь, ЕМД, змагання, приз, швидка допомога, лікарі
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