Волинська команда зайняла призове місце на Міжнародному чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги

Яна Павла ІІ у м. Бартошице (Польща) участь у XVII Міжнародному чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги «XVII MISTRZOSTWA WARMII I MAZUR W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM. BARTOSZYCE 2019» брала команда Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги.



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Волинь представляє команда у складі фельдшерів з медицини невідкладних станів: Ірини Камінської, Сергія Проця та Володимира Григор'єва, під керівництвом завідувача навчально-тренувального відділу – Христини Кондратюк.



Наша команда зайняла ІІІ місце серед іноземних команд.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На запрошення директора Повітового шпиталю ім.у м. Бартошице (Польща) участь у XVII Міжнародному чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги «XVII MISTRZOSTWA WARMII I MAZUR W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM. BARTOSZYCE 2019» брала команда Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги.Про це повідомляє «Волинь» Волинь представляє команда у складі фельдшерів з медицини невідкладних станів:та, під керівництвом завідувача навчально-тренувального відділу –Наша команда зайняла ІІІ місце серед іноземних команд.

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