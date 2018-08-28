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Показали, як виглядає романтичний ранок на ЖК «Супернова» у Луцьку. ВІДЕО*

Показали, як виглядає романтичний ранок на ЖК «Супернова» у Луцьку. ВІДЕО*
Будівельна компанія «Інвестор», яка зводить житловий комплекс «Супернова» в Луцьку, опублікувала новий відеозвіт, знявши світанок над будмайданчиком.

Ролик виклали на сторінку компанії у Facebook,– пише «Район».

Як відомо, у «Супернові» здали в експлуатацію перші три будинки. У четвертому тривають внутрішні роботи, а у п'ятому — мурують шостий поверх.

На відео зазнімкували, як сонце сходить над парком та поступово «направляє» промені на будинки житлового комплексу, гріючи їх ранковим теплом.

Неймовірне видовище захоплює та зачаровує. Пропонуємо і вам насолодитися ним.



Нагадаємо, у луцькому ЖК «Супернова», який зводить будівельна компанія «Інвестор», продають двокімнатні квартири у розстрочку без відсотків. Лишилося – кілька квартир площею по 68 квадратів.

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Теги: Супернова, Інвестор, будівництво, відео
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