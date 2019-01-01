Військовий волинської бригади вчинив самогубство

Військовий 14 окремої механізованої бригади скоїв самогубство.Про це повідомляє прес-служба бригади.Вчора, 24 травня, під час шикування особового складу військової частини виявили, що відсутній військовослужбовець. Командування військової частини організувало заходи зі встановлення місця його перебування.У післяобідню пору надійшла інформація про те, що його тіло виявили за межами військової частини, в помешканні, яке він винаймав - чоловік наклав на себе руки.За цим фактом правоохоронці Володимира-Волинського внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань і відкрили кримінальне провадження. Наразі поліція проводить докладне з’ясування всіх обставин цієї трагічної події.Військовослужбовець проходив службу в пункті постійної дислокації. Зарекомендував себе позитивно й службових проблем не мав. Ніякої записки, яка б могла вказувати на причину такого вчинку, не залишив.За цим фактом командир військової частини призначив службове розслідування.