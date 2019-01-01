Військовий волинської бригади вчинив самогубство
Сьогодні, 12:33
Військовий 14 окремої механізованої бригади скоїв самогубство.
Про це повідомляє прес-служба бригади.
Вчора, 24 травня, під час шикування особового складу військової частини виявили, що відсутній військовослужбовець. Командування військової частини організувало заходи зі встановлення місця його перебування.
У післяобідню пору надійшла інформація про те, що його тіло виявили за межами військової частини, в помешканні, яке він винаймав - чоловік наклав на себе руки.
За цим фактом правоохоронці Володимира-Волинського внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань і відкрили кримінальне провадження. Наразі поліція проводить докладне з’ясування всіх обставин цієї трагічної події.
Військовослужбовець проходив службу в пункті постійної дислокації. Зарекомендував себе позитивно й службових проблем не мав. Ніякої записки, яка б могла вказувати на причину такого вчинку, не залишив.
За цим фактом командир військової частини призначив службове розслідування.
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Про це повідомляє прес-служба бригади.
Вчора, 24 травня, під час шикування особового складу військової частини виявили, що відсутній військовослужбовець. Командування військової частини організувало заходи зі встановлення місця його перебування.
У післяобідню пору надійшла інформація про те, що його тіло виявили за межами військової частини, в помешканні, яке він винаймав - чоловік наклав на себе руки.
За цим фактом правоохоронці Володимира-Волинського внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань і відкрили кримінальне провадження. Наразі поліція проводить докладне з’ясування всіх обставин цієї трагічної події.
Військовослужбовець проходив службу в пункті постійної дислокації. Зарекомендував себе позитивно й службових проблем не мав. Ніякої записки, яка б могла вказувати на причину такого вчинку, не залишив.
За цим фактом командир військової частини призначив службове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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