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Військовий волинської бригади вчинив самогубство

Військовий волинської бригади вчинив самогубство
Військовий 14 окремої механізованої бригади скоїв самогубство.

Про це повідомляє прес-служба бригади.

Вчора, 24 травня, під час шикування особового складу військової частини виявили, що відсутній військовослужбовець. Командування військової частини організувало заходи зі встановлення місця його перебування.

У післяобідню пору надійшла інформація про те, що його тіло виявили за межами військової частини, в помешканні, яке він винаймав - чоловік наклав на себе руки.

За цим фактом правоохоронці Володимира-Волинського внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань і відкрили кримінальне провадження. Наразі поліція проводить докладне з’ясування всіх обставин цієї трагічної події.

Військовослужбовець проходив службу в пункті постійної дислокації. Зарекомендував себе позитивно й службових проблем не мав. Ніякої записки, яка б могла вказувати на причину такого вчинку, не залишив.

За цим фактом командир військової частини призначив службове розслідування.

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Теги: військовий, 14 бригада, самогубство, Волинь
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