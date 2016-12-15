Лучанка з унікальним голосом: виступ на «Голос діти-4» увійшов до ТОП-7 на шоу





До ТОП-7 найяскравіших виступів на сліпих прослуховуваннях «Голос. Діти-4» потрапив і дебют Лізи Яковенко, дівчинки з незвичайним голосом з Луцька,– пише



Ліза виконала пісню «I put a spell on you» співачки Енні Леннокс. Зоряні тренера до останнього не могли визначити: на сцені співає хлопець чи дівчина. Виступ Лізи вразив всіх глядачів, адже лучанка володіє унікальним голосом і, звичайно ж, розгорнув крісла всіх тренерів.



Юна вокалістка обрала команду Наталії Могилевської і посіла друге місце в проекті, а її перший виступ на шоу подивилися на YouTube більше 2,5 мільйона разів.







Нагадаємо, що довгоочікувана прем'єра «Голос. Діти-5» відбудеться 26 травня, о 21:00, на телеканалі «1+1».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні першого випуску сліпих прослуховувань нового сезону талант-шоу «Голос. Діти-5», на телеканалі «1+1» вирішили згадати виступи учасників минулого сезону, які підкорили всю країну.До ТОП-7 найяскравіших виступів на сліпих прослуховуваннях «Голос. Діти-4» потрапив і дебют, дівчинки з незвичайним голосом з Луцька,– пише «Таблоїд Волині» Ліза виконала пісню «I put a spell on you» співачки. Зоряні тренера до останнього не могли визначити: на сцені співає хлопець чи дівчина. Виступ Лізи вразив всіх глядачів, адже лучанка володіє унікальним голосом і, звичайно ж, розгорнув крісла всіх тренерів.Юна вокалістка обрала командуі посіла друге місце в проекті, а її перший виступ на шоу подивилися на YouTube більше 2,5 мільйона разів.Нагадаємо, що довгоочікувана прем'єра «Голос. Діти-5» відбудеться 26 травня, о 21:00, на телеканалі «1+1».

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