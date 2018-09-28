У Луцьку біля лікарні люди з пересадженими органами створять «Алею життя»
Сьогодні, 13:59
У середу , 29 травня, на території Волинської обласної клінічної лікарні (вул. Президента Грушевського, 21) пацієнти із пересадженими органами будуть висаджувати дерева і створювати власну «Алею життя».
Про подію повідомив Юрій Андреєв у Facebook.
"Алея – це символ зародження нового життя, яке стало можливим завдяки людській жертовності. Важкохворі, які вже живуть із донорськими органами таким чином хочуть вшанувати тих, хто, навіть, після своєї смерті став порятунком для зовсім незнайомих людей",– пише Андреєв.
Захід проходитиме за ініціативи ГО Національний рух "За трансплантацію" та Волинської обласної клінічної лікарні.
Додаткова інформація та акредитація: 099 074 46 35 Тетяна [email protected]
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Про подію повідомив Юрій Андреєв у Facebook.
"Алея – це символ зародження нового життя, яке стало можливим завдяки людській жертовності. Важкохворі, які вже живуть із донорськими органами таким чином хочуть вшанувати тих, хто, навіть, після своєї смерті став порятунком для зовсім незнайомих людей",– пише Андреєв.
Захід проходитиме за ініціативи ГО Національний рух "За трансплантацію" та Волинської обласної клінічної лікарні.
Додаткова інформація та акредитація: 099 074 46 35 Тетяна [email protected]
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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