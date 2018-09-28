вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку біля лікарні люди з пересадженими органами створять «Алею життя»

У Луцьку біля лікарні люди з пересадженими органами створять «Алею життя»
У середу , 29 травня, на території Волинської обласної клінічної лікарні (вул. Президента Грушевського, 21) пацієнти із пересадженими органами будуть висаджувати дерева і створювати власну «Алею життя».

Про подію повідомив Юрій Андреєв у Facebook.

"Алея – це символ зародження нового життя, яке стало можливим завдяки людській жертовності. Важкохворі, які вже живуть із донорськими органами таким чином хочуть вшанувати тих, хто, навіть, після своєї смерті став порятунком для зовсім незнайомих людей",– пише Андреєв.

Захід проходитиме за ініціативи ГО Національний рух "За трансплантацію" та Волинської обласної клінічної лікарні.

Додаткова інформація та акредитація: 099 074 46 35 Тетяна [email protected]

У Луцьку біля лікарні люди з пересадженими органами створять «Алею життя»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Донори, лікарня, ЛМКЛ, акція, дерева, посадка, Алея життя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку маршрутка врізалася в Audi: зад легковика розтрощений вщент
Сьогодні, 14:40
Програмістами стають на практиці, а не в «універі»: лайфхаки від луцького гуру ІТ-сфери
Сьогодні, 14:30
У Луцьку біля лікарні люди з пересадженими органами створять «Алею життя»
Сьогодні, 13:59
Лучанка з унікальним голосом: виступ на «Голос діти-4» увійшов до ТОП-7 на шоу
Сьогодні, 13:26
Показали, як виглядає романтичний ранок на ЖК «Супернова» у Луцьку. ВІДЕО*
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
Волинські школярі висадили майже гектар лісу. ФОТО Волинські школярі висадили майже гектар лісу. ФОТО
17 березень, 11:26
У Луцьку влаштували акцію з нагоди Дня людей поважного віку. ФОТО У Луцьку влаштували акцію з нагоди Дня людей поважного віку. ФОТО
28 вересень, 2018, 16:08
Клієнти ПриватБанку подарують новорічне диво маленьким пацієнтам лікарень* Клієнти ПриватБанку подарують новорічне диво маленьким пацієнтам лікарень*
24 листопад, 2017, 21:02
Лучан просять допомогти врятувати 11-річного хлопчика Лучан просять допомогти врятувати 11-річного хлопчика
07 серпень, 2017, 09:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку маршрутка врізалася в Audi: зад легковика розтрощений вщент
Сьогодні, 14:40
 0
Програмістами стають на практиці, а не в «універі»: лайфхаки від луцького гуру ІТ-сфери
Сьогодні, 14:30
 0
У Луцьку біля лікарні люди з пересадженими органами створять «Алею життя»
Сьогодні, 13:59
 0
Лучанка з унікальним голосом: виступ на «Голос діти-4» увійшов до ТОП-7 на шоу
Сьогодні, 13:26
 0
Показали, як виглядає романтичний ранок на ЖК «Супернова» у Луцьку. ВІДЕО*
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿