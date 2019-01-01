Програмістами стають на практиці, а не в «універі»: лайфхаки від луцького гуру ІТ-сфери

Віктором Левандовським, аби дізнатися більше про розбудову ІТ-бізнесу.



Захід, який зібрав фанатів інформаційних технологій та інших активних лучан, відбувся 24 травня в рамках проекту «Школа свідомого громадянина»,– пише



Таку освітню ініціативу за підтримки РЦ «Промінь» уже другий рік реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», який заснований бізнесменом та політиком Андрієм Покровським.



Спочатку засновник компанії «InternetDevels», відповідаючи на запитання від модераторки зустрічі Галини Падалко, розповів якою має бути людина, яка хоче працювати в ІТ-сфері.







«Спочатку ми дивимося, чи є в людини мозок. Якщо він є, значить вона працюватиме в ІТ. У нас діє безкоштовне навчання, але ми жорстко відбираємо», – розповів Віктор Левандовський про те, як набирають людей у свою команду.



Також окреслив головні вимоги до кандидатів.



«Все дуже просто: приходить людина і ми даємо завдання, яке треба письмово написати. Наприклад, написати, що таке Facebook. І з цього люди відсіюються. Прийшло 30 людей, а з них 15 встають і виходять, бо не можуть написати, що таке Facebook. Один написав: «Facebook – це не Instagram». Логіка – залізна. Тільки як далі з цією людиною працювати?», – розповів засновник «Internetdevels».







Також додав, що у компанії уважно дивляться, як люди використовують українську мову.



«Якщо людина не вміє користуватися рідною мовою, то про яке програмування може йти мова. Ми помітили, що найбільше проблем з людьми, які не вміють писати, які неграмотні. Воно ж дуже корелює до мислення. Видно, якщо воно не вибудуване. А це біда. Ми працюємо в інтелектуальній сфері, а там має бути інтелект», – підкреслив спікер «Школи свідомого громадянина».



Під час зустрічі торкнулися й теми освіти. На переконання Віктора Левандовського, той, хто хоче працювати програмістом, має якомога раніше починати застосовувати свої знання на практиці та вдосконалюватися.







«Якщо людина (говоримо про програмістів) до 24 років просиділа в інституті і не працювала паралельно на роботі, вона втратила час для формування мозку... Нам треба, щоб людина йшла в практику в 18 років. Програмістом стає той, хто почав у 18-19 років і паралельно пішов у компанію. Він одразу пішов у роботу і там формується», – додав засновник ІТ-компанії.



Окрім цього спікер поділився своїм здивуванням, коли вдень у Луцьку на вулиці Лесі Українки маса перехожих, які не на роботі.



«Я кілька разів сидів і годинами спостерігав, хто ці люди. Чому ці люди не стоять у черзі в компанії, де є робота? Ми не говоримо про ІТ, зараз у будь-якій компанії не вистачає спеціалістів. Один нюанс – не вистачає спе-ці-алі-стів! Вистачає охочих прийти і сидіти. Кожне підприємство шукає функціонал, а не присутність», – уточнив Левандовський.







До того ж Галина Падалко поцікавилася, наскільки Луцьк є комфортним для ІТ-спеціалістів. На думку засновника компанії «InternetDevels», місто має як переваги, так і недоліки.



«Якщо ми говоримо про кількість грошей, то можна поїхати у Сан-Франциско, отримати зарплату у 150 тисяч доларів у рік, але доведеться жити у 1-кімнатній квартирі із якимось товаришем, адже там такі ціни. Я помітив, що усюди в світі зарплати вирівнюються в нуль. Куди б ти не приїхав, якою б зарплата не була, дають рівно стільки, скільки треба витратити на проживання у нуль. Хочеш більше – доводиться робити якісь екстра-зусилля, займати екстра-посаду, мати екстра-навик… Але якщо жити тут (у Луцьку – К.), а працювати на той же Сан-Франциско, Нью-Йорк, де платять хороші гроші, то тут рівень достатку буде дуже добрий. Це місто дозволяє», – навів приклад спеціаліст.







Серед мінусів такої роботи гість «Школи свідомого громадянина» назвав те, що така дистанційна діяльність не надає можливості бути в середовищі таких же розвинених людей і Луцьк вважається повільним містом.



«Коли ми потрапляємо у Київ – це відчувається, там місто швидше. Це означає, що там трошки швидше мислять і діють», – пояснив Віктор Левандовський.



Опісля відкритого інтерв’ю, присутні мали змогу поставити свої запитання та отримати на них кваліфіковану відповідь. Отрім того, традиційно, за найцікавіші запитання троє лучан отримали у подарунок книги.



Співкоординаторка проекту «Школа свідомого громадянина» Христина Назар зауважила, що кожна зустріч, яку організовує команда «СВІДОМИХ», покликана нагадати про те, що світ не стоїть на місці і з кожним днем він стає все більш динамічним.







«Для того, щоб не пасти задніх, щоб бути успішним, потрібно працювати та докладати зусиль. І, як вважає засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Покровський, у своїй сфері обов'язково потрібно прагнути стати професіоналом і якісно підходити до своєї справи. Тоді ми зможемо генерувати реальні позитивні зміни для своєї громади, міста Луцька та країни загалом», – підсумувала Христина Назар.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студенти, працівники ІТ-сфери та всі, хто цікавиться програмуванням, завітали на відкриту зустріч із засновником компанії «InternetDevels», аби дізнатися більше про розбудову ІТ-бізнесу.Захід, який зібрав фанатів інформаційних технологій та інших активних лучан, відбувся 24 травня в рамках проекту «Школа свідомого громадянина»,– пише «Конкурент» Таку освітню ініціативу за підтримки РЦ «Промінь» уже другий рік реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», який заснований бізнесменом та політикомСпочатку засновник компанії «InternetDevels», відповідаючи на запитання від модераторки зустрічі, розповів якою має бути людина, яка хоче працювати в ІТ-сфері.«Спочатку ми дивимося, чи є в людини мозок. Якщо він є, значить вона працюватиме в ІТ. У нас діє безкоштовне навчання, але ми жорстко відбираємо», – розповів Віктор Левандовський про те, як набирають людей у свою команду.Також окреслив головні вимоги до кандидатів.«Все дуже просто: приходить людина і ми даємо завдання, яке треба письмово написати. Наприклад, написати, що таке Facebook. І з цього люди відсіюються. Прийшло 30 людей, а з них 15 встають і виходять, бо не можуть написати, що таке Facebook. Один написав: «Facebook – це не Instagram». Логіка – залізна. Тільки як далі з цією людиною працювати?», – розповів засновник «Internetdevels».Також додав, що у компанії уважно дивляться, як люди використовують українську мову.«Якщо людина не вміє користуватися рідною мовою, то про яке програмування може йти мова. Ми помітили, що найбільше проблем з людьми, які не вміють писати, які неграмотні. Воно ж дуже корелює до мислення. Видно, якщо воно не вибудуване. А це біда. Ми працюємо в інтелектуальній сфері, а там має бути інтелект», – підкреслив спікер «Школи свідомого громадянина».Під час зустрічі торкнулися й теми освіти. На переконання Віктора Левандовського, той, хто хоче працювати програмістом, має якомога раніше починати застосовувати свої знання на практиці та вдосконалюватися.«Якщо людина (говоримо про програмістів) до 24 років просиділа в інституті і не працювала паралельно на роботі, вона втратила час для формування мозку... Нам треба, щоб людина йшла в практику в 18 років. Програмістом стає той, хто почав у 18-19 років і паралельно пішов у компанію. Він одразу пішов у роботу і там формується», – додав засновник ІТ-компанії.Окрім цього спікер поділився своїм здивуванням, коли вдень у Луцьку на вулиці Лесі Українки маса перехожих, які не на роботі.«Я кілька разів сидів і годинами спостерігав, хто ці люди. Чому ці люди не стоять у черзі в компанії, де є робота? Ми не говоримо про ІТ, зараз у будь-якій компанії не вистачає спеціалістів. Один нюанс – не вистачає спе-ці-алі-стів! Вистачає охочих прийти і сидіти. Кожне підприємство шукає функціонал, а не присутність», – уточнив Левандовський.До того ж Галина Падалко поцікавилася, наскільки Луцьк є комфортним для ІТ-спеціалістів. На думку засновника компанії «InternetDevels», місто має як переваги, так і недоліки.«Якщо ми говоримо про кількість грошей, то можна поїхати у Сан-Франциско, отримати зарплату у 150 тисяч доларів у рік, але доведеться жити у 1-кімнатній квартирі із якимось товаришем, адже там такі ціни. Я помітив, що усюди в світі зарплати вирівнюються в нуль. Куди б ти не приїхав, якою б зарплата не була, дають рівно стільки, скільки треба витратити на проживання у нуль. Хочеш більше – доводиться робити якісь екстра-зусилля, займати екстра-посаду, мати екстра-навик… Але якщо жити тут (у Луцьку – К.), а працювати на той же Сан-Франциско, Нью-Йорк, де платять хороші гроші, то тут рівень достатку буде дуже добрий. Це місто дозволяє», – навів приклад спеціаліст.Серед мінусів такої роботи гість «Школи свідомого громадянина» назвав те, що така дистанційна діяльність не надає можливості бути в середовищі таких же розвинених людей і Луцьк вважається повільним містом.«Коли ми потрапляємо у Київ – це відчувається, там місто швидше. Це означає, що там трошки швидше мислять і діють», – пояснив Віктор Левандовський.Опісля відкритого інтерв’ю, присутні мали змогу поставити свої запитання та отримати на них кваліфіковану відповідь. Отрім того, традиційно, за найцікавіші запитання троє лучан отримали у подарунок книги.Співкоординаторка проекту «Школа свідомого громадянина»зауважила, що кожна зустріч, яку організовує команда «СВІДОМИХ», покликана нагадати про те, що світ не стоїть на місці і з кожним днем він стає все більш динамічним.«Для того, щоб не пасти задніх, щоб бути успішним, потрібно працювати та докладати зусиль. І, як вважає засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Покровський, у своїй сфері обов'язково потрібно прагнути стати професіоналом і якісно підходити до своєї справи. Тоді ми зможемо генерувати реальні позитивні зміни для своєї громади, міста Луцька та країни загалом», – підсумувала Христина Назар.

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