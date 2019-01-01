Щасливі посмішки і теплі спогади: у луцькій ЗОШ №11 пролунав останній дзвінок. ФОТО
Сьогодні, 15:07
Останній дзвінок, який сповістив про завершення навчального року, пролунав сьогодні, 25 травня, у Луцькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів №11 - колегіумі Луцької міської ради.
Фотографії із події опублікували на сайті Луцької міської ради.
Подвір'я школи зібрало на святкову лінійку учнів, батьків та вчителів. Кожен зі своїми емоціями і думками, але усі спільно сумуватимуть за цим навчальним роком, який для випускників став останнім у школі.
В першому ряду – головні винуватці свята, які вже завтра підуть у доросле життя, де реалізовуватимуть усі знання та навички, здобуті за шкільними партами.
Завершилося свято останнім шкільним вальсом, випущеними в небо кульками та звуками останнього дзвоника, які символізували, що шкільна пора для випускників закінчилась і час вирушати в доросле життя. Інші ж учні підуть на заслужені канікули, щоб з новими силами сісти за парти вже в наступному навчальному році.
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Фотографії із події опублікували на сайті Луцької міської ради.
Подвір'я школи зібрало на святкову лінійку учнів, батьків та вчителів. Кожен зі своїми емоціями і думками, але усі спільно сумуватимуть за цим навчальним роком, який для випускників став останнім у школі.
В першому ряду – головні винуватці свята, які вже завтра підуть у доросле життя, де реалізовуватимуть усі знання та навички, здобуті за шкільними партами.
Завершилося свято останнім шкільним вальсом, випущеними в небо кульками та звуками останнього дзвоника, які символізували, що шкільна пора для випускників закінчилась і час вирушати в доросле життя. Інші ж учні підуть на заслужені канікули, щоб з новими силами сісти за парти вже в наступному навчальному році.
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