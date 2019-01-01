вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Щасливі посмішки і теплі спогади: у луцькій ЗОШ №11 пролунав останній дзвінок. ФОТО

Щасливі посмішки і теплі спогади: у луцькій ЗОШ №11 пролунав останній дзвінок. ФОТО
Останній дзвінок, який сповістив про завершення навчального року, пролунав сьогодні, 25 травня, у Луцькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів №11 - колегіумі Луцької міської ради.

Фотографії із події опублікували на сайті Луцької міської ради.

Подвір'я школи зібрало на святкову лінійку учнів, батьків та вчителів. Кожен зі своїми емоціями і думками, але усі спільно сумуватимуть за цим навчальним роком, який для випускників став останнім у школі.

В першому ряду – головні винуватці свята, які вже завтра підуть у доросле життя, де реалізовуватимуть усі знання та навички, здобуті за шкільними партами.

Завершилося свято останнім шкільним вальсом, випущеними в небо кульками та звуками останнього дзвоника, які символізували, що шкільна пора для випускників закінчилась і час вирушати в доросле життя. Інші ж учні підуть на заслужені канікули, щоб з новими силами сісти за парти вже в наступному навчальному році.

Щасливі посмішки і теплі спогади: у луцькій ЗОШ №11 пролунав останній дзвінок. ФОТО
Щасливі посмішки і теплі спогади: у луцькій ЗОШ №11 пролунав останній дзвінок. ФОТО
Щасливі посмішки і теплі спогади: у луцькій ЗОШ №11 пролунав останній дзвінок. ФОТО
Щасливі посмішки і теплі спогади: у луцькій ЗОШ №11 пролунав останній дзвінок. ФОТО
Щасливі посмішки і теплі спогади: у луцькій ЗОШ №11 пролунав останній дзвінок. ФОТО
Щасливі посмішки і теплі спогади: у луцькій ЗОШ №11 пролунав останній дзвінок. ФОТО
Щасливі посмішки і теплі спогади: у луцькій ЗОШ №11 пролунав останній дзвінок. ФОТО
Щасливі посмішки і теплі спогади: у луцькій ЗОШ №11 пролунав останній дзвінок. ФОТО
Щасливі посмішки і теплі спогади: у луцькій ЗОШ №11 пролунав останній дзвінок. ФОТО
Щасливі посмішки і теплі спогади: у луцькій ЗОШ №11 пролунав останній дзвінок. ФОТО
Щасливі посмішки і теплі спогади: у луцькій ЗОШ №11 пролунав останній дзвінок. ФОТО
Щасливі посмішки і теплі спогади: у луцькій ЗОШ №11 пролунав останній дзвінок. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Останній дзвінок, Луцьк, школа, ЗОШ №11, свято, канікули
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Школярі з Волині запускають серйозний природоохоронний проект
Сьогодні, 16:02
Відтепер у «Промені» можна вигідно пообідати*
Сьогодні, 15:35
Щасливі посмішки і теплі спогади: у луцькій ЗОШ №11 пролунав останній дзвінок. ФОТО
Сьогодні, 15:07
У Луцьку маршрутка врізалася в Audi: зад легковика розтрощений вщент
Сьогодні, 14:40
Програмістами стають на практиці, а не в «універі»: лайфхаки від луцького гуру ІТ-сфери
Сьогодні, 14:30
Схожі новини
Без пафосу, але з патріотизмом: останній дзвоник у луцькій школі №15. ФОТО Без пафосу, але з патріотизмом: останній дзвоник у луцькій школі №15. ФОТО
Сьогодні, 12:27
Луцьким школярам продовжили канікули Луцьким школярам продовжили канікули
27 березень, 11:28
У школах Володимира-Волинського пролунав останній дзвінок. ФОТО У школах Володимира-Волинського пролунав останній дзвінок. ФОТО
24 травень, 17:26
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
22 травень, 18:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Експертів треба слухати»,– Разумовський ділився досвідом із бізнесменами на «Суперновій»*
Сьогодні, 16:43
 0
Школярі з Волині запускають серйозний природоохоронний проект
Сьогодні, 16:02
 0
Відтепер у «Промені» можна вигідно пообідати*
Сьогодні, 15:35
 0
Щасливі посмішки і теплі спогади: у луцькій ЗОШ №11 пролунав останній дзвінок. ФОТО
Сьогодні, 15:07
 0
У Луцьку маршрутка врізалася в Audi: зад легковика розтрощений вщент
Сьогодні, 14:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿