Відтепер у «Промені» можна вигідно пообідати*





Починає діяти знижка о 12:00 і працює до 15:00 у закладах: Ring Coffee, Ring Café, Sherr Bar, Grill Pub, Express Pizza, Суши Ямі та The Spiceroom.



Тепер у Промені можна пообідати не лише смачно , а й вигідно.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фуд-корт Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь», запустили знижки -20% на обіди у будні дні.Починає діяти знижка о 12:00 і працює до 15:00 у закладах: Ring Coffee, Ring Café, Sherr Bar, Grill Pub, Express Pizza, Суши Ямі та The Spiceroom.Тепер у Промені можна пообідати не лише смачно , а й вигідно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію