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Відтепер у «Промені» можна вигідно пообідати*

Відтепер у «Промені» можна вигідно пообідати*
Фуд-корт Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь», запустили знижки -20% на обіди у будні дні.

Починає діяти знижка о 12:00 і працює до 15:00 у закладах: Ring Coffee, Ring Café, Sherr Bar, Grill Pub, Express Pizza, Суши Ямі та The Spiceroom.

Тепер у Промені можна пообідати не лише смачно , а й вигідно.

Відтепер у «Промені» можна вигідно пообідати*
Відтепер у «Промені» можна вигідно пообідати*
Відтепер у «Промені» можна вигідно пообідати*


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Теги: Промінь, Луцьк, реклама, знижки, їжа
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