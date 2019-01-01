Відтепер у «Промені» можна вигідно пообідати*
Сьогодні, 15:35
Фуд-корт Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь», запустили знижки -20% на обіди у будні дні.
Починає діяти знижка о 12:00 і працює до 15:00 у закладах: Ring Coffee, Ring Café, Sherr Bar, Grill Pub, Express Pizza, Суши Ямі та The Spiceroom.
Тепер у Промені можна пообідати не лише смачно , а й вигідно.
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Починає діяти знижка о 12:00 і працює до 15:00 у закладах: Ring Coffee, Ring Café, Sherr Bar, Grill Pub, Express Pizza, Суши Ямі та The Spiceroom.
Тепер у Промені можна пообідати не лише смачно , а й вигідно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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