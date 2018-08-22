У Луцьку маршрутка врізалася в Audi: зад легковика розтрощений вщент





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Аварія сталася у суботу, 25 травня, після обіду. Легковик зазнав значних механічних пошкоджень, заднє скло повністю розбите.



За декілька хвилин після автопригоди на місце приїхала патрульна поліція. За попередньою інформацією – ніхто з пасажирів не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП за участі маршрутного таксі №12 та легковика Audi трапилася у Луцьку на проспекті Молоді.Про цеповідомили очевидці.Аварія сталася у суботу, 25 травня, після обіду. Легковик зазнав значних механічних пошкоджень, заднє скло повністю розбите.За декілька хвилин після автопригоди на місце приїхала патрульна поліція. За попередньою інформацією – ніхто з пасажирів не постраждав.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію