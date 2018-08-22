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У Луцьку маршрутка врізалася в Audi: зад легковика розтрощений вщент

У Луцьку маршрутка врізалася в Audi: зад легковика розтрощений вщент
ДТП за участі маршрутного таксі №12 та легковика Audi трапилася у Луцьку на проспекті Молоді.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Аварія сталася у суботу, 25 травня, після обіду. Легковик зазнав значних механічних пошкоджень, заднє скло повністю розбите.

За декілька хвилин після автопригоди на місце приїхала патрульна поліція. За попередньою інформацією – ніхто з пасажирів не постраждав.

У Луцьку маршрутка врізалася в Audi: зад легковика розтрощений вщент

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Теги: аварія, Луцьк, поліція, ДТП
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