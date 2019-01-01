«Експертів треба слухати»,– Разумовський ділився досвідом із бізнесменами на «Суперновій»*





У цьому переконані організатори Центру інформаційної підтримки бізнесу міста Івано-Франківськ, які провели у Луцьку дводенний Форум «Ефективні продажі». Протягом першого дня 23 травня власники бізнесу та менеджери компаній ділились досвідом в теорії, а наступного дня – відвідали кілька успішних компаній,– пише



«Українські підприємці – дуже активні, розумні, і коли вони зустрічаються разом та починають ділитися своїми лайфхаками, новими підходами – цей колективний розум починає творити неймовірні речі…



На подібних заходах учасники не просто обмінюються досвідом, а в першу чергу надихаються. Бо часто підприємці-початківці дивляться на великий бізнес і думають, що для них це щось – недосяжне. Але чують історії успіху, розуміють, що насправді кожен великий бізнес починався з малого, і це їх мотивує розвиватись», – розповіла про ідею заходу координатор Центру Христина Савуляк.



Першим об’єктом, куди завітали учасники Форуму, став Житловий комплекс «Супернова», який у Луцьку зводить Будівельна компанія «Інвестор».







Для учасників Форуму «Ефективні продажі» провели екскурсії на кількох успішних луцьких підприємствах



Перша у списку – Будівельна компанія «Інвестор», що зводить у Луцьку житловий комплекс «Супернова»



Андрій Разумовський розповів, з чого почав свою історію бізнесу

Директор цієї компанії Андрій Разумовський підтвердив думку організаторів про скромний старт великого бізнесу і розповів свою історію, яка почалась… із продажу цементу.



«Наше правило – створювати нові правила на ринку, куди заходимо. Коли починали продавати цемент, в Луцьку було три бази, куди можна було приїхати і купити. Ми обрали іншу стратегію. Купили цемент, повісили білборд і почали чекати. Але навіть через два тижні ніхто не подзвонив. Тоді ми вирішили самі об’їхати всіх потенційних клієнтів. Конкуренти, які сиділи на тих трьох базах, сміялися з нас і думали, що то все жарти. Але підозрюю, що жодного із тих підприємств вже давно немає. А ми за два роки вийшли на об’єм в 10 тисяч тонн на місяць, такий результат – точно в «десятці» кращих в Західній, а то і в усій Україні», – розповів бізнесмен.



Наступний етап – виробництво і продаж бруківки. І знову – зміна правил: новий асортимент, нові кольори і рішення.



«Те саме було і з будівництвом. Інші будівельники дивилися на нас і перешіптувалися: та вони зупиняться на третьому поверсі… Потім казали: на п’ятому, на дев’ятому… не дофарбують, мережі не здадуть… Але вже в «Суперновій» збудували чотири будинки, зводимо п’ятий, і всі квартири продані, лише кілька лишилося в будинку, який ще не збудований», – розповів Разумовський.







«Коли проектуємо будинок, думаємо не про те, скільки заробимо з квадратного метра, а про те, чи буде тут комфортно людям», – каже Разумовський



Загалом територія «Супернови» – 7 га. Тут за нормами можна було б збудувати втричі більше квартир, проте головне – не кількість, вважає забудовник



У чотирьох збудованих будинках всі квартири – продані. Майже всі розкупили і в п’ятому, який тільки почали зводити

На його думку, окрім нових тенденцій і рішень для успіху в бізнесі є ще одна важлива річ: віра в себе.



«Ми кожного разу виходили на ринок, де, здавалося б, все зайнято і неможливо просто прийти і когось посунути. Але насправді – всі «посовуються» взагалі без проблем. Потрібно тільки вірити і дуже хотіти», – зауважив Андрій Разумовський.



Бізнесмен також поділився цікавим досвідом, як шукали «обличчя» свого клієнта та про таємний аудит відділу продажів. Усе це в результаті дало колосальний результат.



«Єдине, – наголосив Разумовський, – експертів треба слухати. Бо ми теж перший тиждень розказували: та ні, все насправді не так, ви помиляєтесь… а потім зрозуміли, що платимо гроші за консультацію і дали шанс нас дійсно проконсультувати. Зробили, як нам порадили і це спрацювало. До аудиту «на характері» та завдяки активній рекламі ми продавали 8-10 квартир на місяць, а коли розробили систему – цифра збільшилася до 50 і навіть 70 договорів».







Під час екскурсії показали квартири та неймовірні пейзажі із вікон «Супернової»







Не обійшлося і без подарунків найактивнішим гостям







Серед учасників екскурсії – представники бізнесу з Луцька, Львова та Києва. Послухати досвід луцького будівельника приїхали і місцеві підприємці, а також – представники бізнесу із Львова та Києва. Багато із них не мають жодного стосунку до будівництва, проте саме ця сфера бізнесу, як стверджують організатори, має що показати іншим.



«Вони дуже чітко визначають свого цільового клієнта, і на прикладі будівельного бізнесу цьому дуже легко вчитися. Їхній товар – недешевий, а тому – непростий у продажі, і тому тут теж має бути особливий підхід. Люди повинні розуміти: якщо можна ефективно продавати квартири, то чому не можна продавати інший товар чи послуги?» – вважає Христина Савуляк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для поштовху у бізнесі часто бракує натхнення, а нових сил може додати чужа історія успіху.У цьому переконані організатори Центру інформаційної підтримки бізнесу міста Івано-Франківськ, які провели у Луцьку дводенний Форум «Ефективні продажі». Протягом першого дня 23 травня власники бізнесу та менеджери компаній ділились досвідом в теорії, а наступного дня – відвідали кілька успішних компаній,– пише «Перший» «Українські підприємці – дуже активні, розумні, і коли вони зустрічаються разом та починають ділитися своїми лайфхаками, новими підходами – цей колективний розум починає творити неймовірні речі…На подібних заходах учасники не просто обмінюються досвідом, а в першу чергу надихаються. Бо часто підприємці-початківці дивляться на великий бізнес і думають, що для них це щось – недосяжне. Але чують історії успіху, розуміють, що насправді кожен великий бізнес починався з малого, і це їх мотивує розвиватись», – розповіла про ідею заходу координатор ЦентруПершим об’єктом, куди завітали учасники Форуму, став Житловий комплекс «Супернова», який у Луцьку зводить Будівельна компанія «Інвестор».Для учасників Форуму «Ефективні продажі» провели екскурсії на кількох успішних луцьких підприємствахПерша у списку – Будівельна компанія «Інвестор», що зводить у Луцьку житловий комплекс «Супернова»розповів, з чого почав свою історію бізнесуДиректор цієї компанії Андрій Разумовський підтвердив думку організаторів про скромний старт великого бізнесу і розповів свою історію, яка почалась… із продажу цементу.«Наше правило – створювати нові правила на ринку, куди заходимо. Коли починали продавати цемент, в Луцьку було три бази, куди можна було приїхати і купити. Ми обрали іншу стратегію. Купили цемент, повісили білборд і почали чекати. Але навіть через два тижні ніхто не подзвонив. Тоді ми вирішили самі об’їхати всіх потенційних клієнтів. Конкуренти, які сиділи на тих трьох базах, сміялися з нас і думали, що то все жарти. Але підозрюю, що жодного із тих підприємств вже давно немає. А ми за два роки вийшли на об’єм в 10 тисяч тонн на місяць, такий результат – точно в «десятці» кращих в Західній, а то і в усій Україні», – розповів бізнесмен.Наступний етап – виробництво і продаж бруківки. І знову – зміна правил: новий асортимент, нові кольори і рішення.«Те саме було і з будівництвом. Інші будівельники дивилися на нас і перешіптувалися: та вони зупиняться на третьому поверсі… Потім казали: на п’ятому, на дев’ятому… не дофарбують, мережі не здадуть… Але вже в «Суперновій» збудували чотири будинки, зводимо п’ятий, і всі квартири продані, лише кілька лишилося в будинку, який ще не збудований», – розповів Разумовський.«Коли проектуємо будинок, думаємо не про те, скільки заробимо з квадратного метра, а про те, чи буде тут комфортно людям», – каже РазумовськийЗагалом територія «Супернови» – 7 га. Тут за нормами можна було б збудувати втричі більше квартир, проте головне – не кількість, вважає забудовникУ чотирьох збудованих будинках всі квартири – продані. Майже всі розкупили і в п’ятому, який тільки почали зводитиНа його думку, окрім нових тенденцій і рішень для успіху в бізнесі є ще одна важлива річ: віра в себе.«Ми кожного разу виходили на ринок, де, здавалося б, все зайнято і неможливо просто прийти і когось посунути. Але насправді – всі «посовуються» взагалі без проблем. Потрібно тільки вірити і дуже хотіти», – зауважив Андрій Разумовський.Бізнесмен також поділився цікавим досвідом, як шукали «обличчя» свого клієнта та про таємний аудит відділу продажів. Усе це в результаті дало колосальний результат.«Єдине, – наголосив Разумовський, – експертів треба слухати. Бо ми теж перший тиждень розказували: та ні, все насправді не так, ви помиляєтесь… а потім зрозуміли, що платимо гроші за консультацію і дали шанс нас дійсно проконсультувати. Зробили, як нам порадили і це спрацювало. До аудиту «на характері» та завдяки активній рекламі ми продавали 8-10 квартир на місяць, а коли розробили систему – цифра збільшилася до 50 і навіть 70 договорів».Під час екскурсії показали квартири та неймовірні пейзажі із вікон «Супернової»Не обійшлося і без подарунків найактивнішим гостямСеред учасників екскурсії – представники бізнесу з Луцька, Львова та Києва. Послухати досвід луцького будівельника приїхали і місцеві підприємці, а також – представники бізнесу із Львова та Києва. Багато із них не мають жодного стосунку до будівництва, проте саме ця сфера бізнесу, як стверджують організатори, має що показати іншим.«Вони дуже чітко визначають свого цільового клієнта, і на прикладі будівельного бізнесу цьому дуже легко вчитися. Їхній товар – недешевий, а тому – непростий у продажі, і тому тут теж має бути особливий підхід. Люди повинні розуміти: якщо можна ефективно продавати квартири, то чому не можна продавати інший товар чи послуги?» – вважає Христина Савуляк.

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