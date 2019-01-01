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Англомовна школа у «Промені» організовує літній дитячий табір*

Англомовна школа у «Промені» організовує літній дитячий табір*
Англомовна школа Mandarin Family Club, що на 3-му поверсі РЦ «Промінь», організовує літній дитячий табір, який подарує масу яскравих емоцій.

Літня освітня програма школи – це мікс веселощів, відпочинку, нових знайомств та досягнень у вивченні мови!

Стартує табір 10 червня.
Зміна триває 2 тижні.
Вартість: 250грн/день.

Реєстрація за телефоном: +380 (66) 703 78 73.

Англомовна школа у «Промені» організовує літній дитячий табір*


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Теги: Промінь, луцьк, табір, літо, навчання, англійська мова
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