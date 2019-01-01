Англомовна школа у «Промені» організовує літній дитячий табір*
Сьогодні, 20:12
Англомовна школа Mandarin Family Club, що на 3-му поверсі РЦ «Промінь», організовує літній дитячий табір, який подарує масу яскравих емоцій.
Літня освітня програма школи – це мікс веселощів, відпочинку, нових знайомств та досягнень у вивченні мови!
Стартує табір 10 червня.
Зміна триває 2 тижні.
Вартість: 250грн/день.
Реєстрація за телефоном: +380 (66) 703 78 73.
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Літня освітня програма школи – це мікс веселощів, відпочинку, нових знайомств та досягнень у вивченні мови!
Стартує табір 10 червня.
Зміна триває 2 тижні.
Вартість: 250грн/день.
Реєстрація за телефоном: +380 (66) 703 78 73.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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