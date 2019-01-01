Англомовна школа у «Промені» організовує літній дитячий табір*





Літня освітня програма школи – це мікс веселощів, відпочинку, нових знайомств та досягнень у вивченні мови!



Стартує табір 10 червня.

Зміна триває 2 тижні.

Вартість: 250грн/день.



Реєстрація за телефоном: +380 (66) 703 78 73.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Англомовна школа Mandarin Family Club, що на 3-му поверсі РЦ «Промінь», організовує літній дитячий табір, який подарує масу яскравих емоцій.Літня освітня програма школи – це мікс веселощів, відпочинку, нових знайомств та досягнень у вивченні мови!Стартує табір 10 червня.Зміна триває 2 тижні.Вартість: 250грн/день.Реєстрація за телефоном: +380 (66) 703 78 73.

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