Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО

Різнобарвними квітами й кульками замайоріли сьогодні, 25травня, усі шкільні подвір’ я Луцька. А ще – вишиваними сорочками, сукенками й рушниками. Адже у всіх учнів міста цього дня – свято останнього дзвоника: для когось – останнього у житті, а для когось – у цьому навчальному році.У луцькій ЗОШ №25 закінчення навчання відзначили дуже щиро і душевно.Випускники, яких тут цьогоріч понад півсотні, уважно прислухались до кожного напутнього слова й не раз не змогли стримати сліз.Директор школи, вітаючи учнів, побажав їм гарних канікул і з новими силами прийти 1 вересня у школу, а випускникам – успішно скласти ЗНО та вступити до омріяних вишів. До вітальних слів приєдналися й секретар Луцькрадита директор Волинського обласного центру зайнятостіВипускники школи №25 подарували гостям свята чимало емоцій – від драйву під час запального танцювального флешмобу до трепету та зворушливих моментів вальсу із батьками.Під час урочистостей згадали й про тих Героїв, які боронили і продовжують боронити нашу державу у зоні проведення ООС. Учасники заходу вшанували загиблих Героївта, які навчалися у школі № 25.