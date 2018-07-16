вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО

Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Різнобарвними квітами й кульками замайоріли сьогодні, 25травня, усі шкільні подвір’ я Луцька. А ще – вишиваними сорочками, сукенками й рушниками. Адже у всіх учнів міста цього дня – свято останнього дзвоника: для когось – останнього у житті, а для когось – у цьому навчальному році.

У луцькій ЗОШ №25 закінчення навчання відзначили дуже щиро і душевно.

Випускники, яких тут цьогоріч понад півсотні, уважно прислухались до кожного напутнього слова й не раз не змогли стримати сліз.

Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО


Директор школи Віктор Цейко, вітаючи учнів, побажав їм гарних канікул і з новими силами прийти 1 вересня у школу, а випускникам – успішно скласти ЗНО та вступити до омріяних вишів. До вітальних слів приєдналися й секретар Луцькради Григорій Пустовіт та директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.

Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО


Випускники школи №25 подарували гостям свята чимало емоцій – від драйву під час запального танцювального флешмобу до трепету та зворушливих моментів вальсу із батьками.

Під час урочистостей згадали й про тих Героїв, які боронили і продовжують боронити нашу державу у зоні проведення ООС. Учасники заходу вшанували загиблих Героїв Артема Карабана, Максима Шульгу та Сергія Шкредя, які навчалися у школі № 25.

Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: останній дзвоник, Луцьк, школа №25, Роман Романюк, Віктор Цейко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
План «Перехват»: на трасі Ковель – Ягодин піймали викрадача авто
Сьогодні, 17:45
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Сьогодні, 17:20
«Експертів треба слухати»,– Разумовський ділився досвідом із бізнесменами на «Суперновій»*
Сьогодні, 16:43
Школярі з Волині запускають серйозний природоохоронний проект
Сьогодні, 16:02
Відтепер у «Промені» можна вигідно пообідати*
Сьогодні, 15:35
Схожі новини
Розповіли, як кар'єрні радники можуть допомогти волинянам з пошуком роботи Розповіли, як кар'єрні радники можуть допомогти волинянам з пошуком роботи
22 березень, 17:54
Повідомили, скільки коштує працевлаштування одного іноземця на Волині Повідомили, скільки коштує працевлаштування одного іноземця на Волині
16 липень, 2018, 10:51
Китай, Польща, Туреччина: звідки іноземці їдуть працювати на Волинь Китай, Польща, Туреччина: звідки іноземці їдуть працювати на Волинь
16 липень, 2018, 10:17
Останній дзвоник у луцькій школі № 22. ФОТО Останній дзвоник у луцькій школі № 22. ФОТО
25 травень, 2018, 20:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
План «Перехват»: на трасі Ковель – Ягодин піймали викрадача авто
Сьогодні, 17:45
 0
Емоції від драйву до сліз: останній дзвоник у луцькій школі №25. ФОТО
Сьогодні, 17:20
 0
«Експертів треба слухати»,– Разумовський ділився досвідом із бізнесменами на «Суперновій»*
Сьогодні, 16:43
 0
Школярі з Волині запускають серйозний природоохоронний проект
Сьогодні, 16:02
 0
Відтепер у «Промені» можна вигідно пообідати*
Сьогодні, 15:35
 0
Медіа
відео
1/8
﻿