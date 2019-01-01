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План «Перехват»: на трасі Ковель – Ягодин піймали викрадача авто

План «Перехват»: на трасі Ковель – Ягодин піймали викрадача авто
На трасі М - 07 Київ - Ковель – Ягодин правоохоронці затримали чоловіка, який підозрювався в незаконному заволодінні авто.

Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Волині.

«Введено план «Перехват»: у с. Годовичі незаконно заволоділи автомобілем «Opel Omega». 31-річний водій направляється в бік Ковеля та переслідується турійськими поліцейськими», - таке повідомлення отримали ковельські патрульні учора надвечір.

Транспортний засіб виявили на автодорозі М - 07 Київ - Ковель – Ягодин та шляхом блокування зупинили.

Патрульні керманича затримали та передали колегам з району.

План «Перехват»: на трасі Ковель – Ягодин піймали викрадача авто
План «Перехват»: на трасі Ковель – Ягодин піймали викрадача авто
План «Перехват»: на трасі Ковель – Ягодин піймали викрадача авто



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Теги: Ковель, викрадення, авто, поліція, кримінал
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