План «Перехват»: на трасі Ковель – Ягодин піймали викрадача авто
Сьогодні, 17:45
На трасі М - 07 Київ - Ковель – Ягодин правоохоронці затримали чоловіка, який підозрювався в незаконному заволодінні авто.
Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Волині.
«Введено план «Перехват»: у с. Годовичі незаконно заволоділи автомобілем «Opel Omega». 31-річний водій направляється в бік Ковеля та переслідується турійськими поліцейськими», - таке повідомлення отримали ковельські патрульні учора надвечір.
Транспортний засіб виявили на автодорозі М - 07 Київ - Ковель – Ягодин та шляхом блокування зупинили.
Патрульні керманича затримали та передали колегам з району.
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Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Волині.
«Введено план «Перехват»: у с. Годовичі незаконно заволоділи автомобілем «Opel Omega». 31-річний водій направляється в бік Ковеля та переслідується турійськими поліцейськими», - таке повідомлення отримали ковельські патрульні учора надвечір.
Транспортний засіб виявили на автодорозі М - 07 Київ - Ковель – Ягодин та шляхом блокування зупинили.
Патрульні керманича затримали та передали колегам з району.
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