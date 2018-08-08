Волинянин під сидіннями автомобіля намагався завезти до Польщі сигарети. ФОТО





Про це повідомляє



31-річний чоловік прямував до сусідньої країни прихопивши з собою 300 пачок сигарет, які засунув під сидіння та сховав під капотом – замість повітряного фільтра.



Сигарети, оцінені майже у 7 тисяч гривень правоохоронці вилучили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску «Угринів» в автівці «Опель» української реєстрації під капотом, замість повітряного фільтра виявили 300 пачок сигарет.Про це повідомляє прес-служба ДПС України.31-річний чоловік прямував до сусідньої країни прихопивши з собою 300 пачок сигарет, які засунув під сидіння та сховав під капотом – замість повітряного фільтра.Сигарети, оцінені майже у 7 тисяч гривень правоохоронці вилучили.

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