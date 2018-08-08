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Волинянин під сидіннями автомобіля намагався завезти до Польщі сигарети. ФОТО

Волинянин під сидіннями автомобіля намагався завезти до Польщі сигарети. ФОТО
У пункті пропуску «Угринів» в автівці «Опель» української реєстрації під капотом, замість повітряного фільтра виявили 300 пачок сигарет.

Про це повідомляє прес-служба ДПС України.

31-річний чоловік прямував до сусідньої країни прихопивши з собою 300 пачок сигарет, які засунув під сидіння та сховав під капотом – замість повітряного фільтра.

Сигарети, оцінені майже у 7 тисяч гривень правоохоронці вилучили.

Волинянин під сидіннями автомобіля намагався завезти до Польщі сигарети. ФОТО
Волинянин під сидіннями автомобіля намагався завезти до Польщі сигарети. ФОТО
Волинянин під сидіннями автомобіля намагався завезти до Польщі сигарети. ФОТО
Волинянин під сидіннями автомобіля намагався завезти до Польщі сигарети. ФОТО

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Теги: Угринів, контрабанда, митниця, сигарети
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