Волинянин під сидіннями автомобіля намагався завезти до Польщі сигарети. ФОТО
Сьогодні, 21:21
У пункті пропуску «Угринів» в автівці «Опель» української реєстрації під капотом, замість повітряного фільтра виявили 300 пачок сигарет.
Про це повідомляє прес-служба ДПС України.
31-річний чоловік прямував до сусідньої країни прихопивши з собою 300 пачок сигарет, які засунув під сидіння та сховав під капотом – замість повітряного фільтра.
Сигарети, оцінені майже у 7 тисяч гривень правоохоронці вилучили.
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Про це повідомляє прес-служба ДПС України.
31-річний чоловік прямував до сусідньої країни прихопивши з собою 300 пачок сигарет, які засунув під сидіння та сховав під капотом – замість повітряного фільтра.
Сигарети, оцінені майже у 7 тисяч гривень правоохоронці вилучили.
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