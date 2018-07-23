У Луцьку чоловік в тролейбусі вирвав у дитини телефон з рук. ФОТО





Про це повідомила Катерина Ковальчук у Facebook-групі “Теревені про Луцьк”, - пише



“Мама дівчинки хотіла вирвати цей телефон з його рук, але не змогла… Цей тип зі словами “Краще б їсти дитині купила” розбив мобільний вщент! Дитина дуже злякалася! Будьте обережні!”, – йдеться у дописі.



Жінка з дитиною одразу вийшли з тролейбуса.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 25 травня в тролейбусі № 160 за маршрутом 2 невідомий чоловік на очах у матері забрав у дитини мобільний.Про це повідомила Катерина Ковальчук у Facebook-групі “Теревені про Луцьк”, - пише «Волинь Online» “Мама дівчинки хотіла вирвати цей телефон з його рук, але не змогла… Цей тип зі словами “Краще б їсти дитині купила” розбив мобільний вщент! Дитина дуже злякалася! Будьте обережні!”, – йдеться у дописі.Жінка з дитиною одразу вийшли з тролейбуса.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію