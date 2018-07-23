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У Луцьку чоловік в тролейбусі вирвав у дитини телефон з рук. ФОТО

У Луцьку чоловік в тролейбусі вирвав у дитини телефон з рук. ФОТО
Сьогодні, 25 травня в тролейбусі № 160 за маршрутом 2 невідомий чоловік на очах у матері забрав у дитини мобільний.

Про це повідомила Катерина Ковальчук у Facebook-групі “Теревені про Луцьк”, - пише «Волинь Online».

“Мама дівчинки хотіла вирвати цей телефон з його рук, але не змогла… Цей тип зі словами “Краще б їсти дитині купила” розбив мобільний вщент! Дитина дуже злякалася! Будьте обережні!”, – йдеться у дописі.

Жінка з дитиною одразу вийшли з тролейбуса.

У Луцьку чоловік в тролейбусі вирвав у дитини телефон з рук. ФОТО
У Луцьку чоловік в тролейбусі вирвав у дитини телефон з рук. ФОТО

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Теги: телефон, тролейбус, Луцьк
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Коментарі 1
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І що у цілому тролейбусі не знайшлося кому по хавальнику тому покидьку вклеїти?
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