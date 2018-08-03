Затоплені поля та навіть мости: вражаючі кадри масштабної повені на Закарпатті. ВІДЕО





На Закарпатті через інтенсивні опади річки області вийшли з берегів та затопили сотні дворогосподарств, гектари сільських угідь, зруйнували кілька мостів та берегоукріплень, – повідомляє



Так, у Мукачеві повноводна Латориця вже вийшла на заплави і наближається до людських осель.







А на Виноградівщині у селі Великі Ком’яти, річка Божава затопила гектари сільськогосподарських угідь та сотні теплиць. Велика вода знищила майже весь врожай. Прогнозують мільйонні збитки.







Нагадаємо, через сильні зливи затопило кілька районів Івано-Франківської області.





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