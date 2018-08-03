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Затоплені поля та навіть мости: вражаючі кадри масштабної повені на Закарпатті. ВІДЕО

Затоплені поля та навіть мости: вражаючі кадри масштабної повені на Закарпатті. ВІДЕО
В мережі з’явилися вражаючі кадри наслідків великої води.

На Закарпатті через інтенсивні опади річки області вийшли з берегів та затопили сотні дворогосподарств, гектари сільських угідь, зруйнували кілька мостів та берегоукріплень, – повідомляє Mukachevo.net.

Так, у Мукачеві повноводна Латориця вже вийшла на заплави і наближається до людських осель.



А на Виноградівщині у селі Великі Ком’яти, річка Божава затопила гектари сільськогосподарських угідь та сотні теплиць. Велика вода знищила майже весь врожай. Прогнозують мільйонні збитки.



Нагадаємо, через сильні зливи затопило кілька районів Івано-Франківської області.

Затоплені поля та навіть мости: вражаючі кадри масштабної повені на Закарпатті. ВІДЕО
Затоплені поля та навіть мости: вражаючі кадри масштабної повені на Закарпатті. ВІДЕО
Затоплені поля та навіть мости: вражаючі кадри масштабної повені на Закарпатті. ВІДЕО

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Теги: повінь, Закрапаття, вода
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