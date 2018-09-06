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Через негоду на Волині скасували змагання з мотокросу. ВІДЕО

Через негоду на Волині скасували змагання з мотокросу. ВІДЕО
25-го травня організатори змагань із мотокросу у Володимирі-Волинському повідомили про скасування заходу через негоду.

Про це пише БУГ.

Організатори запевнили, що змагання відбудуться з настанням сприятливих погодних умов та коли зійде вода з траси.

“Після дощу ми сподівалися помпою відкачати воду… Але води настільки багато, що не справилися… Розмило дорогу, і спецтранспорт не може доїхати, а що вже говорити про звичайні авто? Ми змушені перенести ці змагання на невизначений термін і обов’язково їх проведемо”, – розповів Валерій Олексюк.



Нагадаємо, що цьогоріч мотокрос присвятили 14 ОМБр. Головним організатором змагань є володимир-волинський мотоклуб «Віраж ВВ», за підтримки місцевих підприємців.


Нову дату змагань очікуйте на сторінках інтернет-видання “БУГ” та спільноти “Типовий Володимир”, які є головними інформаційними партнерами.

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Теги: Володимир-Волинський, мотокрос, змагання, негода
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