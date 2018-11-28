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У Ковелі відкрилась виставка роботів і трансформерів. ФОТО. ВІДЕО

У Ковелі відкрилась виставка роботів і трансформерів. ФОТО. ВІДЕО
У Ковелі в палаці культури імені Тараса Шевченка відкрилась унікальна виставка роботів та трансформерів у повну величину, що увійшла до «Книги Рекордів України».

Інформує КовельPost.

На виставці представлено понад 20 роботів із металу, які рухаються, танцюють під MONATIKА, розмовляють і навіть роздають цукерки. З ними можна фотографуватися, а маленькі моделі роботів просять їх обійняти.

У Ковелі відкрилась виставка роботів і трансформерів. ФОТО. ВІДЕО

У Ковелі відкрилась виставка роботів і трансформерів. ФОТО. ВІДЕО

У Ковелі відкрилась виставка роботів і трансформерів. ФОТО. ВІДЕО

Тут ви побачите Оптимус Прайм та Бамблбі, справжню машину-трансформер, яка з авто перетворюється на величезного робота, легендарного R2D2, модель Термінатора з кулеметом замість руки та багатьох інших. Найбільшим є робот Оптімус Прайм, його вага сягає однієї тонни, а висота - 3,5 метри.

У Ковелі відкрилась виставка роботів і трансформерів. ФОТО. ВІДЕО

У Ковелі відкрилась виставка роботів і трансформерів. ФОТО. ВІДЕО

Авторами ідеї та творцями моделей роботів і трансформерів є Сергій Єременко та Дмитро Міцик із Запоріжжя. Вони все роблять власними силами. Матеріал для створення експонатів знаходять в пунктах прийому металобрухту, а потім реалізують задумане. Загальна вага всієї виставки 10 тонн, а для її перевезення потрібна лише одна вантажівка, адже всі роботи розбираються на окремі частини.

У Ковелі відкрилась виставка роботів і трансформерів. ФОТО. ВІДЕО

У Ковелі відкрилась виставка роботів і трансформерів. ФОТО. ВІДЕО

Вхід на виставку платний. Ціна квитка для дорослого - 50 гривень, для дитей – 40 гривень. Дітям до 4-х років вхід безкоштовний. Роботи чекають глядачів щодня з 25 травня по 17 червня, з 10:00 до 20:00 години.



У Ковелі відкрилась виставка роботів і трансформерів. ФОТО. ВІДЕО
У Ковелі відкрилась виставка роботів і трансформерів. ФОТО. ВІДЕО
У Ковелі відкрилась виставка роботів і трансформерів. ФОТО. ВІДЕО
У Ковелі відкрилась виставка роботів і трансформерів. ФОТО. ВІДЕО
У Ковелі відкрилась виставка роботів і трансформерів. ФОТО. ВІДЕО
У Ковелі відкрилась виставка роботів і трансформерів. ФОТО. ВІДЕО
У Ковелі відкрилась виставка роботів і трансформерів. ФОТО. ВІДЕО
У Ковелі відкрилась виставка роботів і трансформерів. ФОТО. ВІДЕО
У Ковелі відкрилась виставка роботів і трансформерів. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: трансформери, роботи, Ковель, виставка
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