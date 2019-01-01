Волинський атовець презентував авторську книгу





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Михайло Укран (Михайло Ярмола) народився у 1989 році у місті Ковель, де проживає і натепер. Закінчив Волинський Національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Екологія», пізніше продовжив навчання і закінчив Східноєвропейський Національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Право». Учасник АТО (ООС) у 2015-2017 роках.





Друкувався у альманахах «Танго безмежжя» та «Джинс-OFF» літературно-мистецького об’єднання «Без меж».



Вже давно було в планах Михайла видати свою книгу, адже це напрацювання багатьох років автора. Відразу, як забрав книгу із видавництва, спільно з працівниками бібліотеки спланували презентацію цієї книги. А модератором заходу була також журналіст, письменниця Лєна Шторм.





Автор розповів про роман «Голосіївська осінь», уривок якого розміщений у книзі, п’єсу «Забутий ліс», оповідання із циклу «Чорний мак», читав поезію.



«Перш за все це невидимий фронт роботи над собою. Важко пояснити «навіщо це мені? Звідки взялося? І чи потрібне взагалі?…».

Багато ще хотілося б сказати

В мить одкровень вуста стають важкі:

Ми ж не чужі? Свої? Чи ні? Прямі?

Так хочеться і не хочеться мовчати

Мільйони слів розтануть в «маячні…», — зазначив митець.





Щиро вітали талановитого літератора Михайла Украна з презентацією авторського доробку побратими, учасники бойових дій на Сході України, вони також допомогли автору у виданні книги.



Враженнями про книгу поділились голова літературно-мистецької студії «Зорі над Стиром» Миколай Шостак, голова літературно-мистецького об’єднання «Без меж» Валерій Гнатюк, режисер театру літературних презентацій «Вперше» Наталка Максимчук. Присутні високо оцінили поезію автора.





Музичним дарунком були виступи волинських бардів Юрія Щербика та Миколи Більшевича. Для багатьох Михайло став справжнім відкриттям. В нього велика сила волі та духу, самовідданість та відвага, талант і скромність.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У клубі літературних презентацій «Вперше», що діє у Луцькій бібліотеці-філії № 10 відбулась презентація книги воїна-атовця Михайла Украна «Червлене літо».Пише Волиньonline ) народився у 1989 році у місті Ковель, де проживає і натепер. Закінчив Волинський Національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Екологія», пізніше продовжив навчання і закінчив Східноєвропейський Національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Право». Учасник АТО (ООС) у 2015-2017 роках.Друкувався у альманахах «Танго безмежжя» та «Джинс-OFF» літературно-мистецького об’єднання «Без меж».Вже давно було в планах Михайла видати свою книгу, адже це напрацювання багатьох років автора. Відразу, як забрав книгу із видавництва, спільно з працівниками бібліотеки спланували презентацію цієї книги. А модератором заходу була також журналіст, письменницяАвтор розповів про роман «Голосіївська осінь», уривок якого розміщений у книзі, п’єсу «Забутий ліс», оповідання із циклу «Чорний мак», читав поезію.«Перш за все це невидимий фронт роботи над собою. Важко пояснити «навіщо це мені? Звідки взялося? І чи потрібне взагалі?…».Багато ще хотілося б сказатиВ мить одкровень вуста стають важкі:Ми ж не чужі? Свої? Чи ні? Прямі?Так хочеться і не хочеться мовчатиМільйони слів розтануть в «маячні…», — зазначив митець.Щиро вітали талановитого літератора Михайла Украна з презентацією авторського доробку побратими, учасники бойових дій на Сході України, вони також допомогли автору у виданні книги.Враженнями про книгу поділились голова літературно-мистецької студії «Зорі над Стиром», голова літературно-мистецького об’єднання «Без меж», режисер театру літературних презентацій «Вперше». Присутні високо оцінили поезію автора.Музичним дарунком були виступи волинських бардівта. Для багатьох Михайло став справжнім відкриттям. В нього велика сила волі та духу, самовідданість та відвага, талант і скромність.

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