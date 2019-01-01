вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський атовець презентував авторську книгу

Волинський атовець презентував авторську книгу
У клубі літературних презентацій «Вперше», що діє у Луцькій бібліотеці-філії № 10 відбулась презентація книги воїна-атовця Михайла Украна «Червлене літо».

Пише Волиньonline.

Михайло Укран (Михайло Ярмола) народився у 1989 році у місті Ковель, де проживає і натепер. Закінчив Волинський Національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Екологія», пізніше продовжив навчання і закінчив Східноєвропейський Національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Право». Учасник АТО (ООС) у 2015-2017 роках.

Волинський атовець презентував авторську книгу

Друкувався у альманахах «Танго безмежжя» та «Джинс-OFF» літературно-мистецького об’єднання «Без меж».

Вже давно було в планах Михайла видати свою книгу, адже це напрацювання багатьох років автора. Відразу, як забрав книгу із видавництва, спільно з працівниками бібліотеки спланували презентацію цієї книги. А модератором заходу була також журналіст, письменниця Лєна Шторм.

Волинський атовець презентував авторську книгу

Автор розповів про роман «Голосіївська осінь», уривок якого розміщений у книзі, п’єсу «Забутий ліс», оповідання із циклу «Чорний мак», читав поезію.

«Перш за все це невидимий фронт роботи над собою. Важко пояснити «навіщо це мені? Звідки взялося? І чи потрібне взагалі?…».
Багато ще хотілося б сказати
В мить одкровень вуста стають важкі:
Ми ж не чужі? Свої? Чи ні? Прямі?
Так хочеться і не хочеться мовчати
Мільйони слів розтануть в «маячні…», — зазначив митець.

Волинський атовець презентував авторську книгу

Щиро вітали талановитого літератора Михайла Украна з презентацією авторського доробку побратими, учасники бойових дій на Сході України, вони також допомогли автору у виданні книги.

Враженнями про книгу поділились голова літературно-мистецької студії «Зорі над Стиром» Миколай Шостак, голова літературно-мистецького об’єднання «Без меж» Валерій Гнатюк, режисер театру літературних презентацій «Вперше» Наталка Максимчук. Присутні високо оцінили поезію автора.

Волинський атовець презентував авторську книгу

Музичним дарунком були виступи волинських бардів Юрія Щербика та Миколи Більшевича. Для багатьох Михайло став справжнім відкриттям. В нього велика сила волі та духу, самовідданість та відвага, талант і скромність.

Волинський атовець презентував авторську книгу
Волинський атовець презентував авторську книгу
Волинський атовець презентував авторську книгу
Волинський атовець презентував авторську книгу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Михайло Укран, Михайло Ярмола, книга, презентація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський атовець презентував авторську книгу
Сьогодні, 05:35
У Дніпрі під час руху загорілася маршрутка. ВІДЕО
Сьогодні, 04:32
Розповіли про особливості співпраці лісівників та громад волинського прикордоння
Сьогодні, 03:32
У Ковелі відкрилась виставка роботів і трансформерів. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 02:18
Розпуск парламенту обійдеться у сотні мільйонів доларів – експерт
Сьогодні, 01:51
Схожі новини
Волинський правозахисник презентував книгу про долі бійців 51 бригади. ВІДЕО Волинський правозахисник презентував книгу про долі бійців 51 бригади. ВІДЕО
22 травень, 04:05
Канадський політолог у Луцьку розповів, чому війна проти Росії триватиме ще довго Канадський політолог у Луцьку розповів, чому війна проти Росії триватиме ще довго
16 березень, 07:36
У луцькому виші презентуватимуть книгу про «Війну Путіна проти України» У луцькому виші презентуватимуть книгу про «Війну Путіна проти України»
13 березень, 04:17
На Волині презентували книгу з легендами про княже місто На Волині презентували книгу з легендами про княже місто
11 лютий, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський атовець презентував авторську книгу
Сьогодні, 05:35
 0
У Дніпрі під час руху загорілася маршрутка. ВІДЕО
Сьогодні, 04:32
 0
Розповіли про особливості співпраці лісівників та громад волинського прикордоння
Сьогодні, 03:32
 0
У Ковелі відкрилась виставка роботів і трансформерів. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 02:18
 0
Розпуск парламенту обійдеться у сотні мільйонів доларів – експерт
Сьогодні, 01:51
 0
Медіа
відео
1/8
﻿