Розпуск парламенту обійдеться у сотні мільйонів доларів – експерт

Тимофій Милованов, повідомляє



“З приводу розпуску парламенту — так, розпуск обійдеться платникам податків в 300-400 мільйонів доларів. Чому? Тому що тепер позичати доведеться під інші відсотки”, — вважає Милованов.



На своїй сторінці у Facebook він також проаналізував загальну ситуацію економіки.



“В світі є передчуття глобальної економічної кризи. Коли настане кризи вартість грошей для України зросте в рази. Зараз ми беремо під 8-10% в доларах, а будемо під 30%. Тому макроекономічна стабільність, структурні реформи, технократичний уряд, та програма МВФ нам критично важливі.



Не буде цього — взлетить гривня, звільнять людей, будуть закриватись бізнеси”, — написав Милованов.



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Він дав прогноз ситуації, яка може скластися за несприятливого сценарію співпраці з МВФ.



“Люди будуть незадоволені. Для того, щоб заспокоїти людей, доведеться робити посадки старої влади. Це сподобається суспільству. Але посадки не змінять економіку. Інвестицій, нових технологій, та робочих місць більше не стане. Через певний час, люди направлять свою злість проти нових Президента, Уряду та Ради. Буде хаос. Це досить реалістичний сценарій на наступний рік чи два”, — вважає експерт.



Милованов наголосив, що можливості швидко запустити економіку немає. І наразі важливим є втримати макроекономічну стабільність, щоб зменшити ймовірність такого сценарію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розпуск Верховної Ради обійдеться платникам податків у 300-400 млн доларів. Таку думку висловив перший заступник глави Ради Національного банку, повідомляє УНН “З приводу розпуску парламенту — так, розпуск обійдеться платникам податків в 300-400 мільйонів доларів. Чому? Тому що тепер позичати доведеться під інші відсотки”, — вважає Милованов.На своїй сторінці у Facebook він також проаналізував загальну ситуацію економіки.“В світі є передчуття глобальної економічної кризи. Коли настане кризи вартість грошей для України зросте в рази. Зараз ми беремо під 8-10% в доларах, а будемо під 30%. Тому макроекономічна стабільність, структурні реформи, технократичний уряд, та програма МВФ нам критично важливі.Не буде цього — взлетить гривня, звільнять людей, будуть закриватись бізнеси”, — написав Милованов.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Зеленського не виключають, що рішення МВФ по Україні буде до кінця червняВін дав прогноз ситуації, яка може скластися за несприятливого сценарію співпраці з МВФ.“Люди будуть незадоволені. Для того, щоб заспокоїти людей, доведеться робити посадки старої влади. Це сподобається суспільству. Але посадки не змінять економіку. Інвестицій, нових технологій, та робочих місць більше не стане. Через певний час, люди направлять свою злість проти нових Президента, Уряду та Ради. Буде хаос. Це досить реалістичний сценарій на наступний рік чи два”, — вважає експерт.Милованов наголосив, що можливості швидко запустити економіку немає. І наразі важливим є втримати макроекономічну стабільність, щоб зменшити ймовірність такого сценарію.

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