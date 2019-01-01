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В Україні викрили мережу псевдореабілітаційних центрів. ФОТО

В Україні викрили мережу псевдореабілітаційних центрів. ФОТО
У Житомирській області та м. Вінниці правоохоронці викрили мережу закладів, які під вивіскою реабілітаційних центрів для алко- та наркозалежних осіб незаконно утримували майже сотню людей.

Затримані п’ятеро чоловіків, які обґрунтовано підозрюються в організації злочинної діяльності. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.

Заклади розміщувались у приватних будинках на території Житомирського району, в обласному центрі та у м. Вінниці. Керуючі цими "реабілітаційними центрами" не мали жодних дозвільних документів на зайняття таким видом діяльності і жодного відношення – до медичної сфери. Хоча позиціонували себе саме таким чином.

В Україні викрили мережу псевдореабілітаційних центрів. ФОТО

23 травня поліцейські Житомирщини провели масштабну роботу із припинення функціонування псевдоцентрів. "Звільнили" з них майже 90 людей з усіх куточків України. Також були затримані п’ятеро чоловіків віком від 30 до 40 років, усі – вихідці з Луганської та Донецької областей. Їх підозрюють в утриманні місць незаконного позбавлення волі людей, які, за попередніми даними, страждають від алко- та наркозалежності.

В Україні викрили мережу псевдореабілітаційних центрів. ФОТО

Поліцейські розповіли про схема роботи так званих центрів:

"По Україні у публічних місцях розповсюджувались оголошення про надання реабілітаційним центром допомоги у подоланні згубної залежності. Звісно, до них звертались люди, родичі яких мали такі проблеми. У телефонній розмові обговорювались подальші деталі. Волонтери центрів, як вони себе називали, за окрему доплату виїжджали до будь-якого регіону і, застосовуючи як фізичний, так і психологічний вплив, або навіть обманом, потенційного пацієнта забирали до одного із псевдозакладів – чи то у Житомирському районі, чи то до Вінниці. В залежності від готовності родичів оплатити "лікування", яке вартувало від 8 до 15 тисяч на місяць, обумовлювався і термін перебування у ньому. Однак замість обіцяної терапії люди фактично опинялися у неволі, де їх годували препаратами седативної дії без будь-яких лікарських призначень", - повідомили у поліції.

В Україні викрили мережу псевдореабілітаційних центрів. ФОТО

Проживали утримувані у кімнатах по кілька осіб в умовах казарменого положення. Лише іноді їх випускали у двір, але й там вони знаходились під пильним наглядом. Порушників так званого розпорядку карали. Усі документи, які були у них в наявності, відбирали і зберігали без доступу. Дзвінки та розмови по мобільних телефонах також суворо контролювались.

В Україні викрили мережу псевдореабілітаційних центрів. ФОТО

На даний час продовжується розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України, у рамках якого встановлюються усі обставини та причетні до протиправної діяльності особи.

В Україні викрили мережу псевдореабілітаційних центрів. ФОТО

За чинним законодавством за таку протиправну діяльність передбачено покарання – від 5 до 10 років позбавлення волі.

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Теги: поліція, реабілітаційний центр
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