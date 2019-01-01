вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Уже переліз через огорожу: луцькі патрульні врятували чоловіка від самогубства на мосту. ВІДЕО

Уже переліз через огорожу: луцькі патрульні врятували чоловіка від самогубства на мосту. ВІДЕО
Луцькі патрульні помітили чоловіка, який перелазив через огорожу моста, що по проспекту Перемоги, та намагався скоїти самогубство.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

"Іноді секунди вартують цілого життя…

Звичайне патрулювання містом сьогодні. Пильні поліцейські помічають, як на проспекті Перемоги, на мосту, чоловік перелазить через огорожу, маючи намір стрибнути вниз.

Зупиняються, обережно наближаються. Чоловік уже стоїть на опорі стовпа та хоче стрибнути.

Починається діалог: вкоротити собі віку має намір через сімейні негаразди, що робити далі – не знає. Все. Кінець. Жодного сенсу. Лише стрибнути вниз, аби все закінчити.

Але правильні, спокійні і доречні слова повертають чоловіка назад, до патрульних. Вчасно протягнули руку допомоги, витягли назад, на міст, почали спілкуватись далі, втішили.

Коли прибула швидка, супроводили молодого чоловіка до медзакладу для подальшого обстеження.

Сподіваємось, у нього все вирішиться і буде добре", - йдеться в повідомленні.

А на відео голос 21-річної патрульної Аліни, яка навчалась на соціології і працює в поліції лише другий місяць. Такий випадок у жінки вперше по службі.

«Звісно, хвилювалась, коли розмовляла з ним. Взагалі він і потім спілкувався лише зі мною, вдалось підібрати правильні слова. Так нас навчали в Академії патрульної поліції, і я рада, що моє вміння врятувало комусь життя», - розповіла поліцейська.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: міст, поліція, самогубство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
26 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Поблизу Луцька п'яний таксист ледь не наїхав на жінку з візочком. ВІДЕО
25 травень, 23:55
Уже переліз через огорожу: луцькі патрульні врятували чоловіка від самогубства на мосту. ВІДЕО
25 травень, 23:09
Через негоду на Волині скасували змагання з мотокросу. ВІДЕО
25 травень, 22:50
Затоплені поля та навіть мости: вражаючі кадри масштабної повені на Закарпатті. ВІДЕО
25 травень, 22:27
Схожі новини
У Маріуполі поліцейські врятували 16-річну дівчину від самогубства. ВІДЕО У Маріуполі поліцейські врятували 16-річну дівчину від самогубства. ВІДЕО
09 квітень, 04:46
Облився бензином та вимагав зустрічі з Зеленським: подробиці спроби самогубства біля Луцькради Облився бензином та вимагав зустрічі з Зеленським: подробиці спроби самогубства біля Луцькради
05 квітень, 20:18
Порізала вени і рвалася з балкона: у Луцьку через нещасну любов дівчина намагалася покінчити з життям Порізала вени і рвалася з балкона: у Луцьку через нещасну любов дівчина намагалася покінчити з життям
09 березень, 09:06
З даху луцького будинку хотів стрибнути голий чоловік З даху луцького будинку хотів стрибнути голий чоловік
09 березень, 09:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
26 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Поблизу Луцька п'яний таксист ледь не наїхав на жінку з візочком. ВІДЕО
25 травень, 23:55
 0
Уже переліз через огорожу: луцькі патрульні врятували чоловіка від самогубства на мосту. ВІДЕО
25 травень, 23:09
 0
Через негоду на Волині скасували змагання з мотокросу. ВІДЕО
25 травень, 22:50
 0
Затоплені поля та навіть мости: вражаючі кадри масштабної повені на Закарпатті. ВІДЕО
25 травень, 22:27
 0
Медіа
відео
1/8
﻿