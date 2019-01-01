Уже переліз через огорожу: луцькі патрульні врятували чоловіка від самогубства на мосту. ВІДЕО





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"Іноді секунди вартують цілого життя…



Звичайне патрулювання містом сьогодні. Пильні поліцейські помічають, як на проспекті Перемоги, на мосту, чоловік перелазить через огорожу, маючи намір стрибнути вниз.



Зупиняються, обережно наближаються. Чоловік уже стоїть на опорі стовпа та хоче стрибнути.



Починається діалог: вкоротити собі віку має намір через сімейні негаразди, що робити далі – не знає. Все. Кінець. Жодного сенсу. Лише стрибнути вниз, аби все закінчити.



Але правильні, спокійні і доречні слова повертають чоловіка назад, до патрульних. Вчасно протягнули руку допомоги, витягли назад, на міст, почали спілкуватись далі, втішили.



Коли прибула швидка, супроводили молодого чоловіка до медзакладу для подальшого обстеження.



Сподіваємось, у нього все вирішиться і буде добре", - йдеться в повідомленні.



А на відео голос 21-річної патрульної Аліни, яка навчалась на соціології і працює в поліції лише другий місяць. Такий випадок у жінки вперше по службі.



«Звісно, хвилювалась, коли розмовляла з ним. Взагалі він і потім спілкувався лише зі мною, вдалось підібрати правильні слова. Так нас навчали в Академії патрульної поліції, і я рада, що моє вміння врятувало комусь життя», - розповіла поліцейська.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі патрульні помітили чоловіка, який перелазив через огорожу моста, що по проспекту Перемоги, та намагався скоїти самогубство.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині."Іноді секунди вартують цілого життя…Звичайне патрулювання містом сьогодні. Пильні поліцейські помічають, як на проспекті Перемоги, на мосту, чоловік перелазить через огорожу, маючи намір стрибнути вниз.Зупиняються, обережно наближаються. Чоловік уже стоїть на опорі стовпа та хоче стрибнути.Починається діалог: вкоротити собі віку має намір через сімейні негаразди, що робити далі – не знає. Все. Кінець. Жодного сенсу. Лише стрибнути вниз, аби все закінчити.Але правильні, спокійні і доречні слова повертають чоловіка назад, до патрульних. Вчасно протягнули руку допомоги, витягли назад, на міст, почали спілкуватись далі, втішили.Коли прибула швидка, супроводили молодого чоловіка до медзакладу для подальшого обстеження.Сподіваємось, у нього все вирішиться і буде добре", - йдеться в повідомленні.А на відео голос 21-річної патрульної, яка навчалась на соціології і працює в поліції лише другий місяць. Такий випадок у жінки вперше по службі.«Звісно, хвилювалась, коли розмовляла з ним. Взагалі він і потім спілкувався лише зі мною, вдалось підібрати правильні слова. Так нас навчали в Академії патрульної поліції, і я рада, що моє вміння врятувало комусь життя», - розповіла поліцейська.

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