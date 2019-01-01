У Луцьку сімейний насильник побив дружину та вкусив поліцейську
Сьогодні, 00:22
Сімейна сварка завершилась криміналом для дебошира.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
«Чоловік побив мене, забрав дитину та пішов у невідомому напрямку», - таке повідомлення отримали луцькі патрульні 24 травня близько 21 години, з вулиці Ківерцівської.
На місці події заявниця надала більш детальну інформацію, тож поліцейські вирушили на пошуки особи.
Через певний час чоловіка з дитиною виявили на вулиці Ківерцівській, провели профілактичну бесіду та сказали повертатись додому.
Згодом, уже в помешканні, той розпочав конфлікт з патрульними, шарпався, вживав нецензурну лайку.
Під час затримання наніс удар у праву руку інспекторці та вкусив її.
22-річна поліцейська отримала забій правої кисті. Звісно, це не завадило їй застосувати фізичну силу й одразу одягнути на зловмисника кайданки.
Сімейному дебоширу тепер, окрім адміністративної, загрожує ще й кримінальна відповідальність.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
«Чоловік побив мене, забрав дитину та пішов у невідомому напрямку», - таке повідомлення отримали луцькі патрульні 24 травня близько 21 години, з вулиці Ківерцівської.
На місці події заявниця надала більш детальну інформацію, тож поліцейські вирушили на пошуки особи.
Через певний час чоловіка з дитиною виявили на вулиці Ківерцівській, провели профілактичну бесіду та сказали повертатись додому.
Згодом, уже в помешканні, той розпочав конфлікт з патрульними, шарпався, вживав нецензурну лайку.
Під час затримання наніс удар у праву руку інспекторці та вкусив її.
22-річна поліцейська отримала забій правої кисті. Звісно, це не завадило їй застосувати фізичну силу й одразу одягнути на зловмисника кайданки.
Сімейному дебоширу тепер, окрім адміністративної, загрожує ще й кримінальна відповідальність.
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