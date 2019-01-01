У Луцьку сімейний насильник побив дружину та вкусив поліцейську





Про це повідомляє



«Чоловік побив мене, забрав дитину та пішов у невідомому напрямку», - таке повідомлення отримали луцькі патрульні 24 травня близько 21 години, з вулиці Ківерцівської.



На місці події заявниця надала більш детальну інформацію, тож поліцейські вирушили на пошуки особи.



Через певний час чоловіка з дитиною виявили на вулиці Ківерцівській, провели профілактичну бесіду та сказали повертатись додому.



Згодом, уже в помешканні, той розпочав конфлікт з патрульними, шарпався, вживав нецензурну лайку.



Під час затримання наніс удар у праву руку інспекторці та вкусив її.



22-річна поліцейська отримала забій правої кисті. Звісно, це не завадило їй застосувати фізичну силу й одразу одягнути на зловмисника кайданки.



Сімейному дебоширу тепер, окрім адміністративної, загрожує ще й кримінальна відповідальність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сімейна сварка завершилась криміналом для дебошира.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.«Чоловік побив мене, забрав дитину та пішов у невідомому напрямку», - таке повідомлення отримали луцькі патрульні 24 травня близько 21 години, з вулиці Ківерцівської.На місці події заявниця надала більш детальну інформацію, тож поліцейські вирушили на пошуки особи.Через певний час чоловіка з дитиною виявили на вулиці Ківерцівській, провели профілактичну бесіду та сказали повертатись додому.Згодом, уже в помешканні, той розпочав конфлікт з патрульними, шарпався, вживав нецензурну лайку.Під час затримання наніс удар у праву руку інспекторці та вкусив її.22-річна поліцейська отримала забій правої кисті. Звісно, це не завадило їй застосувати фізичну силу й одразу одягнути на зловмисника кайданки.Сімейному дебоширу тепер, окрім адміністративної, загрожує ще й кримінальна відповідальність.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію