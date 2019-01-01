На Волині за ґрати запроторили аліментника
Сьогодні, 07:28
Уродженця села Козлиничі, що у Ковельському районі, засудили за несплату аліментів на утримання доньки.
Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, - пише ІА "Конкурент".
У рішенні зазначено, що безробітний чоловік злісно ухилявся від сплати аліментів, ігнорував попередження державного виконавця та звертався до центру зайнятості з приводу пошуку роботу. Також він не вжив жодних дій після повідомлення про настання кримінальної відповідальності за несплату коштів на утримання дитини.
В період з 01 липня 2018 року по 01 лютого 2019 року чоловік заборгував 7903 гривень, що перевищує сукупну суму виплат за вісім місяців.
Суд призначив порушнику покарання у вигляді 1 місяця позбавлення волі.
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Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, - пише ІА "Конкурент".
У рішенні зазначено, що безробітний чоловік злісно ухилявся від сплати аліментів, ігнорував попередження державного виконавця та звертався до центру зайнятості з приводу пошуку роботу. Також він не вжив жодних дій після повідомлення про настання кримінальної відповідальності за несплату коштів на утримання дитини.
В період з 01 липня 2018 року по 01 лютого 2019 року чоловік заборгував 7903 гривень, що перевищує сукупну суму виплат за вісім місяців.
Суд призначив порушнику покарання у вигляді 1 місяця позбавлення волі.
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