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На Волині за ґрати запроторили аліментника

На Волині за ґрати запроторили аліментника
Уродженця села Козлиничі, що у Ковельському районі, засудили за несплату аліментів на утримання доньки.

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, - пише ІА "Конкурент".

У рішенні зазначено, що безробітний чоловік злісно ухилявся від сплати аліментів, ігнорував попередження державного виконавця та звертався до центру зайнятості з приводу пошуку роботу. Також він не вжив жодних дій після повідомлення про настання кримінальної відповідальності за несплату коштів на утримання дитини.

В період з 01 липня 2018 року по 01 лютого 2019 року чоловік заборгував 7903 гривень, що перевищує сукупну суму виплат за вісім місяців.

Суд призначив порушнику покарання у вигляді 1 місяця позбавлення волі.

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Теги: аліменти, Ковель, суд
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