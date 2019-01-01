На Волині за ґрати запроторили аліментника





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, - пише



У рішенні зазначено, що безробітний чоловік злісно ухилявся від сплати аліментів, ігнорував попередження державного виконавця та звертався до центру зайнятості з приводу пошуку роботу. Також він не вжив жодних дій після повідомлення про настання кримінальної відповідальності за несплату коштів на утримання дитини.



В період з 01 липня 2018 року по 01 лютого 2019 року чоловік заборгував 7903 гривень, що перевищує сукупну суму виплат за вісім місяців.



Суд призначив порушнику покарання у вигляді 1 місяця позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженця села Козлиничі, що у Ковельському районі, засудили за несплату аліментів на утримання доньки.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, - пише ІА "Конкурент" У рішенні зазначено, що безробітний чоловік злісно ухилявся від сплати аліментів, ігнорував попередження державного виконавця та звертався до центру зайнятості з приводу пошуку роботу. Також він не вжив жодних дій після повідомлення про настання кримінальної відповідальності за несплату коштів на утримання дитини.В період з 01 липня 2018 року по 01 лютого 2019 року чоловік заборгував 7903 гривень, що перевищує сукупну суму виплат за вісім місяців.Суд призначив порушнику покарання у вигляді 1 місяця позбавлення волі.

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