У Дніпрі під час руху загорілася маршрутка. ВІДЕО





Про це інформують



Водій автомобіля почав гасити пожежу ще до приїзду рятувальників. Йому вдалося ліквідувати загоряння.



Пізніше встановили, що причиною задимлення стала несправна проводка в автомобілі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі під час руху загорілася маршрутка. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.Про це інформують Факти Водій автомобіля почав гасити пожежу ще до приїзду рятувальників. Йому вдалося ліквідувати загоряння.Пізніше встановили, що причиною задимлення стала несправна проводка в автомобілі.

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