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У Дніпрі під час руху загорілася маршрутка. ВІДЕО

У Дніпрі під час руху загорілася маршрутка. ВІДЕО
У Дніпрі під час руху загорілася маршрутка. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це інформують Факти.

Водій автомобіля почав гасити пожежу ще до приїзду рятувальників. Йому вдалося ліквідувати загоряння.

Пізніше встановили, що причиною задимлення стала несправна проводка в автомобілі.


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Теги: маршрутка, Дніпро, пожежа
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