Поклав на заднє сидіння автомобіля: на Волині мотоцикліст пропонував поліцейським хабар





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Про це стало відомо з вироку Маневицького раонного суду від 21 травня. 3 квітня патрульні виявили чоловіка з ознаками алкогольного спяніння, який їхав на мопеді без шолома.



Коли його затримали, він, аби уникнути адміністративного покарання, намагався дати хабара поліцейським. Мотоцикліст поклав 283 гривні на заднє сидіння патрульного автомобіля. Відтак, поліцейські склали не тільки протокол про адміністративне правопорушення, а й відкрили кримінальне провадження за статтею 369 – пропозиція хабара.



Чоловік визнав свою вину, підписав мирову угоду з обвинуваеннням. І тепер йому замість 283 гривень хабара доведеться сплатити 8 500 гривень штрафу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маневицький суд оштрафував мотоцикліста, який намагався дати хабара патрульним.Про це інформує Волинь 24 Про це стало відомо з вироку Маневицького раонного суду від 21 травня. 3 квітня патрульні виявили чоловіка з ознаками алкогольного спяніння, який їхав на мопеді без шолома.Коли його затримали, він, аби уникнути адміністративного покарання, намагався дати хабара поліцейським. Мотоцикліст поклав 283 гривні на заднє сидіння патрульного автомобіля. Відтак, поліцейські склали не тільки протокол про адміністративне правопорушення, а й відкрили кримінальне провадження за статтею 369 – пропозиція хабара.Чоловік визнав свою вину, підписав мирову угоду з обвинуваеннням. І тепер йому замість 283 гривень хабара доведеться сплатити 8 500 гривень штрафу.

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