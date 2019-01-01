Поради і правила: патрульні розказали лучанкам про основи самозахисту. ФОТО
Сьогодні, 09:16
Волинські поліцейські організували тренінг для лучанок на тему самооборони.
Про це інформує прес-служба патрульної поліції.
«Жінки неслабка стать, просто іноді нема підходящого предмета під рукою», - так розпочали сьогодні розмову з учасницями зустрічі на тему самозахисту патрульні поліцейські.
У невимушеній атмосфері Passage Interdit інспектори-тактики доступно розповіли про те, як краще поводитись, чого не робити й уникати та що завжди носити з собою, аби не стати жертвою злочину чи нападу.
«Безпека залежить лише від вас самих. У більшості випадків ми приїжджаємо вже на наслідки того, що сталось. 95 відсотків виїздів пов’язані з алкоголем, перебравши якого люди і йдуть на порушення, і стають його об’єктами», - розповів інспектор Андрій.
Необхідність самозахисту визначена законодавством України, але й тут потрібно діяти обережно, щоб не порушити закон, обороняючись.
У першу чергу, має бути максимальна увага до всіх, хто поруч, це стосується і людних місць, і громадського транспорту. По-друге, варто носити з собою спецзасоби і вміти їх правильно використати за потреби, аби не нашкодити собі.
Також патрульні наголосили, що у випадку нападів потрібно голосно кричати, відступати або й втекти, якщо є така змога. Звісно, якщо людина володіє прийомами, то можна й завдати ударів, однак для цього потрібні спеціальні навички, і потрібно знати, куди бити.
«Якщо відбитись вдалось, потрібно передати орієнтування щодо нападника в поліцію за номером 102, адже така особа може бути причетною до інших злочинів і порушень», - радить інспектор Сергій.
Загалом, підозрілих і небезпечних людей краще обходити й уникати, адже їх чимало в місті.
Крім того, не завадить відвідувати спортзал чи ходити на тренування, що також може допомогти.
Обговорили і проблему насильства в сім’ї, патрульні зауважили, що в більшості випадків жінки-жертви не пишуть заяви, не рухають справу далі, а зазвичай роками живуть у пастках міфів та стереотипів.
Говорили і про віктимну поведінку – це коли людина надмірно привертає до себе увагу та ніби напрошується стати жертвою.
Присутні жінки поділились власним досвідом, зокрема, одна з учасниць розповіла, як у темному під’їзді її схопили і затулили рот, але їй вдалось вирватись і голосно закричати – нападник утік. З тих пір жінка більш свідомо ставиться до власної безпеки.
Оскільки питання самозахисту цікавлять багатьох громадян, такі теоретично-практичні заняття з патрульними відбуватимуться й надалі.
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Про це інформує прес-служба патрульної поліції.
«Жінки неслабка стать, просто іноді нема підходящого предмета під рукою», - так розпочали сьогодні розмову з учасницями зустрічі на тему самозахисту патрульні поліцейські.
У невимушеній атмосфері Passage Interdit інспектори-тактики доступно розповіли про те, як краще поводитись, чого не робити й уникати та що завжди носити з собою, аби не стати жертвою злочину чи нападу.
«Безпека залежить лише від вас самих. У більшості випадків ми приїжджаємо вже на наслідки того, що сталось. 95 відсотків виїздів пов’язані з алкоголем, перебравши якого люди і йдуть на порушення, і стають його об’єктами», - розповів інспектор Андрій.
Необхідність самозахисту визначена законодавством України, але й тут потрібно діяти обережно, щоб не порушити закон, обороняючись.
У першу чергу, має бути максимальна увага до всіх, хто поруч, це стосується і людних місць, і громадського транспорту. По-друге, варто носити з собою спецзасоби і вміти їх правильно використати за потреби, аби не нашкодити собі.
Також патрульні наголосили, що у випадку нападів потрібно голосно кричати, відступати або й втекти, якщо є така змога. Звісно, якщо людина володіє прийомами, то можна й завдати ударів, однак для цього потрібні спеціальні навички, і потрібно знати, куди бити.
«Якщо відбитись вдалось, потрібно передати орієнтування щодо нападника в поліцію за номером 102, адже така особа може бути причетною до інших злочинів і порушень», - радить інспектор Сергій.
Загалом, підозрілих і небезпечних людей краще обходити й уникати, адже їх чимало в місті.
Крім того, не завадить відвідувати спортзал чи ходити на тренування, що також може допомогти.
Обговорили і проблему насильства в сім’ї, патрульні зауважили, що в більшості випадків жінки-жертви не пишуть заяви, не рухають справу далі, а зазвичай роками живуть у пастках міфів та стереотипів.
Говорили і про віктимну поведінку – це коли людина надмірно привертає до себе увагу та ніби напрошується стати жертвою.
Присутні жінки поділились власним досвідом, зокрема, одна з учасниць розповіла, як у темному під’їзді її схопили і затулили рот, але їй вдалось вирватись і голосно закричати – нападник утік. З тих пір жінка більш свідомо ставиться до власної безпеки.
Оскільки питання самозахисту цікавлять багатьох громадян, такі теоретично-практичні заняття з патрульними відбуватимуться й надалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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